Ez a két tábor létezik, ők és a mások. A mások rendszerint azt gondolják, ez csak egy városi legenda, egy mítosz, mindaddig, míg a saját szemükkel nem látják ezt a csodás, díszes madarat. A cikk írójával is ez történt, s már érti és érzi, mi játszódik le azokban az amatőr természetfotósokban, akik ugyan sokkal profibb gépekkel, de különlegességeket "pipálhatnak ki" a mindenkori felfedezés-bakancslistájukról.

Fotós: Horváth-Buthy Lilla / FMH

Korábban már írtunk a Csónakázó-tó kis különc punkjáról, akkor Bordács Balázs fantasztikus képeivel illusztráltuk leírásunkat. Ha több információt szeretne tudni róluk, kattintson korábbi írásunkra. A cikkből kiderül az is, hogy ez egy igen félős kis tollas, amit kedd reggel is bebizonyított a tudósítónak. A kis közönségkedvenc közönséges kacsabarátaival keringőzött békésen a Nap csillogtatta vízen, azonban érezve a "veszélyt" (vigyorgó embert telefonnal) azonnal a tomporát mutatta a kamerának, és szélsebesen úszott tova. De még így is viszonylag közel merészkedett a parthoz. Nézze meg videón!