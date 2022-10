Élénk tollazatával azonnal kitűnik a szürke "kacsatömegből" ez a félénknek mondható hím réce, amit nem is olyan egyszerű lencsevégre kapni. Szíve szerint rejtőzködne, ám fizimiskája ezt nem igazán teszi lehetővé. Szerencsés, mert puskavégre sem sokszor került az idők során, ugyanis húsa kevésbé ízletes. Nagy példányszámban tartják őket számon, nem számít veszélyeztetett fajnak. Az alapvetően Ázsiából származó mandarinrécét könnyű tenyészteni, így mostanra sok egyed található Európában, és nem csak az állatkertekben. Fehérváron az öreghegyi Bányatónál is felfedezhetjük a fekete hattyúk között, sőt a fenti példány néha átköltözik a Bregyó halastavához is.

Ázsiában az évszázadok során a hitvesi hűség és boldogság jelképévé vált, mert úgy tudták, egy egész életre választják párjukat és fiókáikat is együtt nevelik - de ez nem feltétlenül igaz.

Fotós: Bordács Balázs

A vedlési időszakot leszámítva "nászruhát" viselő hím ismertetőjegye a vörös csőre, narancssárga szárnya, amit maga mögé feszít, csőre alatti piros tollazata és a zöld üstöke is, amit ha felborzolt állapotában látunk, akkor azonnal értelmet nyer a címadásom. Párját egyelőre nem sikerült felfedezni, de egyébként a tojó már korántsem ilyen díszes: szürkésbarna tollazata és tompa csőre van.

S hogy mennyire változatos manapság a Csónakázó-tó állatvilága: mostanában sokan szemügyre vehették a napozó kis teknősöket is, akik egyre nagyobb számban hódítanak teret maguknak a területen.