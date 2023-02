Adómentes mezőgazdasági területek?

Később szóba került az a mezőgazdasági terület is, ahol az egyik helyi képviselőnek, Bakos Lászlónak is van tulajdona. (Erről itt írtunk bővebben). Felmerült kérdésként, vajon az, hogy adómentes „lett” ez a terület és 10 százalékos beépíthetőséget kapott, nem jelent-e méltánytalan vagyonnövekedést az érintett telektulajdonosoknak – különös tekintettel az itt földtulajdonos képviselőre? Összeférhetetlenséget, hivatallal való visszaélést sejtenek a felszólalók ebben az ügyben az adómentesség és a beépíthetőség miatt.

Köteles Zoltán polgármester szerint adózási tekintetben semmiképpen nem jók az állítások: azt mondta ugyanis a feol.hu-nak, ez a terület sosem volt adóköteles, és még csak nem is önkormányzati hatáskör ennek eldöntése. Az említett területek többsége ’Má-1’ általános célú mezőgazdasági terület, ahol növénytermesztés és állattartás folytatható. Korábban is az volt és most is adómentes, hangsúlyozta, ahogy azt is: az országos adózási törvény szerint ugyanis a művelés alatt álló területek nem adókötelesek.

Gazdasági beépíthetőség

Nadapon azonban a Helyi Építési Szabályzatban (HÉSZ) meghatároztak egy övezetet a szőlők mellett, a falu határában, amelyre az itt folyó gazdasági-szőlészeti munkákhoz kapcsolódó – de csak azokhoz kapcsolódó - objektumok építhetők. Vagyis 10 százalékos beépíthetőséget kapott a terület – persze nem lakóházakra és hasonlókra, hanem mezőgazdasági épületekre: birkahodályt, magtározót, gyümölcsfeldolgozót, borászati tevékenységet folytató épületet húzhatnak fel rajta a tulajdonosok. Így például Bakos László képviselő is, ami úgy fest, a fórumon résztvevők számára összeférhetetlenséget jelent. Az aggodalmak fő oka pedig – mint később kiderült lakókkal való beszélgetés után – főleg az, hogy ha egyszer elindul ezen a területen is az építkezési folyamat, akkor már csak egy lépés egy újabb HÉSZ módosítás, akár egy következő önkormányzati ciklusban, és máris tovább terjeszkedik, „burjánzik” a település. És azzal vége lenne a nadapi nyugalomnak.

Merthogy főleg a nyugalom az, ami miatt az elmúlt években ide költöztek az emberek a nagyvárosokból. Ezt féltik, akkor is, ha az említett, „mezőgazdasági kiskert” besorolást – és ezzel beépíthetőséget – kapott övezetben nem csak Bakos, de több más vállalkozó is gazdálkodik, és tervezi, hogy esetleg él a beépíthetőségi lehetőséggel és gazdasági épületet épít. Merthogy az önkormányzathoz, a polgármester elmondása szerint, érkezett erre vonatkozó igény.

Úttalan utakon: új irányt vettek a bozótirtó gépek

Bakos László másik ügye azonban – az, hogy a Natura 2000-es területén való inváziós fajoktól való mentesítés miatt munkagépek járják a környéket – úgy tűnik, megoldódott. Az önkormányzati, de járhatatlan utat a vállalkozó saját költségén bozótmentesíti, és az útra került kerítéselemet, annak a tulajdonosa is arrébb teszi. Innentől pedig a munkagépek elkerülik a nyugalomra vágyó, zsákutcában élő lakosokat.