„Segítség! Nadapon komoly bozót- és cserjeirtás zajlik” – ezzel a kéréssel kezdődött az a levél, melyet a napokban juttattak el szerkesztőségünkbe. Az olvasó megfogalmazta aggodalmát, mert, mint írta, „három hete komoly bozót- és cserjeirtás zajlik a falu határában (a Csúcsos-hegy lábánál), hatalmas nagy területen”. Majd hozzátette, hogy „a falu közepén is kivágták az erdőt (nagy valószínűleg helyette lakóparkot építenek, ahogy korában is elhangzott)”. Ez tehát két külön „esemény”, egyik a falu határában, a másik annak közepén. Először Nadap polgármesterét kérdeztük meg az ügyben, majd pedig megtaláltuk a határban tevékenykedő földtulajdonost, Bakos Lászlót is, akinek a családja tulajdonában van az érintett terület.

Köteles Zoltán, Nadap polgármestere a Nadap központjában történő eset kapcsán elmondta: az önkormányzat területein zöldfelület karbantartás történik.

– Leszögezem, nem irtottunk ki erdőt, van két terület, amelyeken az aljnövényzet az elmúlt 20 évben visszavadult. Tehát semmilyen fakivágás nem történik a Vörösmarty utca végén, illetve a kultúrházzal szembeni területen, a vízműtől az erdőig, hanem rendbe tesszük, karbantartjuk a területet. És egyiken sem épül lakópark – fogalmazott a polgármester.

Bakos László nehezen tudja megközelíteni a saját földjét, mert önkényesen lezárják a közutat

Fotós: Bakos László

Bakos László pedig a családi tulajdonban lévő magánterületre vonatkozóan adott magyarázatot a „bozótirtásra”.

- Az említett terület egyik része Natura 2000-es terület, a másik pedig szántóföld besorolású. Évekig bérlő volt rajta, aki azonban, felhívásra sem végezte el azt a kötelező feladatot, amely ezeknek a területeknek az invazív fajokkal szembeni védelmét szolgálja. Vagyis nem irtatta ki a területet egyre jobban benövő keskenylevelű ezüstfát. Mivel emiatt jelentősen fertőzött lett a terület, ezért egyre nagyobb lett itt a munka. Közel egy éve vissza is vettem tőle a területet, és eleget teszek a törvényi kötelezettségnek, vagyis ki kell irtatni az őshonos növényeket kiszorító fajokat – szögezte le a tulajdonos, aki szerint sok millió forintba kerül ez a művelet. Ezeket a feladatokat egyébként csak ebben a – vegetációs időszakon kívüli – időben lehet végezni, így ezért kerül sor rá most.

Fotós: Bakos László

- A területen gazdálkodni fogunk – tette hozzá Bakos, aláhúzva: nem lesz itt sem semmilyen lakópark. – Ahogy azt a Földtörvény kimondja: az ilyen besorolású földeket kötelező művelni, aki nem teszi, azt megbüntetik. Az más kérdés, hogy a földünket nem tudjuk megközelíteni, annak sok oka van. Egyrészt van egy járhatatlan önkormányzati út, amit benőttek a fák, bokrok. Egy másik lehetőség egy magánút, azt nem használhatjuk. A harmadik pedig, ami egyértelmű lenne, a közúton, majd 20 méter önkormányzati, erdő besorolású területen. Ezt azonban önkényesen, sitthalmokkal, egyebekkel lezárta egy lakó, s nem enged keresztül senkit. Szerintem ez az igazi probléma.