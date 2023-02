Végrehajtást rendelt el a NAV a Zöld Nadap Nonprofit Kft. ellen – az ügyben megkerestük Köteles Zoltánt, Nadap polgármesterét. A velencei-tavi település vezetője a feol.hu-nak elmondta: az önkormányzati cég számára tavaly is megalkották a büdzsét, ám a jelentős áremelkedések miatt ezt túllépték.

- Vannak kötelező feladatai egy önkormányzatnak, ezek közé tartozik a közterületek karbantartása is. Ezt a feladatot látta el a Zöld Nadap Nonprofit Kft., melynek működési költségeit szokás szerint tavaly is kiszámoltuk. Ám az élet úgy hozta, hogy áremelkedések miatt ezt a tervezett költséget jelentősen túlléptük. Ezért döntöttünk arról, hogy egy időre hibernáljuk a működését, mert nem fogjuk tudni finanszírozni. Tavaly erről döntött is a képviselő-testület. Az adósság azonban azóta keletkezett, viszont azóta nem volt képviselő-testületi ülés, amely döntést hozhatott volna a kifizetéséről. Ez most, a következő testületi ülésen megtörténik és a probléma elhárul – fogalmazott a polgármester, aki szerint a társaság működése nagyban hozzájárult Nadap rendezettségéhez, és ezért sajnálja is, hogy ezt a döntést kellett hozniuk. – Ezért nem szüntetjük meg, de addig nem is működik, amíg nem érkeznek be plusz bevételek – például az iparűzési adó előlegből – tette hozzá.