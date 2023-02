A papság gyertyákkal és füstölőkkel indult a templom roppant ívei alatt körmenetre és a hívők jelentős része követte őket énekelve és imádkozva.

Beszédében a főpásztor úgy fogalmazott: -Gyerekkoromban, amit most Kádár korszaknak neveznek, szombaton mindenki dolgozott és a gyerekek iskolába jártak. De délután megjött mindenki és volt közös másfél nap. Volt egymáshoz fordulás és volt előttünk békesség. Ez a jó érzés van bennem most is, mikor a papság, a szerzetesek, illetve a nővérek itt vannak és világos mindannyiunk előtt, hogy hazavár minket a mennyei atya. Urunk bemutatásának ünnepét szeretik a magyar katolikusok Gyertyaszentelő Boldogasszony napjának hívni, de mégis ez az a nap amikor Mária és József elviszik Jézust bemutatni. Ők ketten tudják ki Ő, de eleget akarnak tenni a törvénynek, a többiek útján akarnak menni. Tudták, hogy Isten tervét kell szolgálni, és hogy a gyermek is Isten parancsait hajtja majd végre még akkor is, ha tudja hogy vére a sziklára hullik.

Tudjuk, hogy jön a fény, ami semmivé teszi a sötétséget és ez az Isteni kegyelem. Az Úr akarata és terve mindig valóra válik és nem csak a bibliában, mindannyiunk életében is, de ehhez akarni kell, hogy az életünk az Istené legyen.