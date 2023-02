Ahogy arról a napokban mi is beszámoltunk, a településen idén az eddigi 12 ezer forintról 33 ezer 858 forintra emelkedett a kommunális adó, ami komoly felháborodást váltott ki a lakosság körében, ezért Illés Szabolcs polgármester úgy döntött, lakossági fórumot tart, ahol elmagyarázza a képviselő-testület döntése mögött húzódó gazdasági okokat. A Floriana Könyvtár és Közösségi Ház színháztermében maradtak ugyan üres széksorok, de a korábbi közmeghallgatásokhoz képest jóval többen jelentek meg az eseményen.

Illés bevezetésként elmondta, azért meglepő számára a felháborodás, mert tavaly november óta többször és több fórumon is elhangzott, biztosan várható a kommunális adó emelkedése 2023-ban. Igaz, a mértékét akkor még nem tudták megmondani, hiszen nem látszott tisztán, mennyivel nőnek az önkormányzat költségei. A „miért most?” kérdésre válaszolva emlékeztetett: az önkormányzat 2018-ban vezette be ezt a helyi adónemet a városban, ami az elmúlt években egyszer sem emelkedett. A koronavírus idején ezt egyébként nem is lehetett megtenni, de szerencsére az önkormányzatnak volt annyi tartaléka, hogy kigazdálkodjon minden költséget, ami a város, illetve saját intézményeinek működtetéséhez kellett. Ezek azonban az elmúlt időszakban jelentősen megemelkedtek.

lllés konkrét számokkal mutatta be a 2021, illetve 2022-es év kiadásait és felvázolta az idénre várható költségeket is, hozzátéve, ez utóbbiak egy része nyilvánvalóan becsléseken alapulhat csak. A fórum résztvevői láthatták, hogy csupán a gyermekétkeztetésre fordított kiadás a 2021-es 36 millió forintról tavaly 47,1 millióra nőtt, s idén már volt egy áremelés az év elején, ami a költség további növekedéséhez vezet. A sportközpont működtetése volt az egyedüli, amire kevesebbet kellett költeni, viszont nőtt a Gántot és Vértesboglárt is ellátó közös önkormányzati hivatalban dolgozók bére – amit egyébként a köztisztviselői bértábla alapján határoznak meg -, az orvosi ügyelet, a könyvtár, az óvoda és a gondozási központ és idősek otthona működtetésének költsége. Mindezeket azért is nehezebb előteremteni, mert Csákvár iparűzési adóból származó bevételei nem túl magasak. A település nem tud komolyabb vállalkozásoknak helyet adni, mivel a telephelyként szóba jöhető területek vagy magánkézben vannak, vagy Natura2000-es, természetvédelmi besorolásúak. Illés azt is felvázolta, hogy a 12 ezer forintos kommunális adóból származó 22,27 milliós bevétel az idei emelés után 66,86 millióra ugrik, ami még így sem takarja be a város megnövekedett kiadásait.

A költségek kapcsán Illés felsorolta azokat a fejlesztéseket és beruházásokat is, amelyek 2014 óta történtek a városban. Kiemelte: 31 nyertes pályázat nyomán 2,5 milliárd forint került a településre és ebbe nem számolta bele a nem régen lezárult szennyvíz beruházást. Jelenleg is folynak fejlesztések. A „Csákváron nem történt semmi” kritika kapcsán azt is elmondta, csak arra tud pályázni az önkormányzat, amire pályázni lehet. Azt viszont minden esetben megteszi!

Lakossági kérdés nyomán az is szóba került, hogy a városban található 1940 belterületi ingatlanból 230 után nem fizettek tavaly kommunális adót. Ezek behajtása folyamatban van. Itt hívta fel a figyelmet arra, hogy az adó megfizetéséhez lehet akár havonta történő részletfizetést is kérni. Szintén kérdésre hangzott el a válasz, hogy ha kommunális adó helyett a külterületen élőkhöz hasonlóan mindenki építményadót fizetne, csak azok járnának jobban, akik 60 négyzetméternél kisebb ingaltanokban élnek. Ezt ugyanis négyzetméter alapon számolják.

A fórum egy pontján a polgármester annyit megígért, hogy júliusban, amikor már látják az év első felének költségvetési számait, felülvizsgálják, szükség van-e az ilyen mértékben megemelt kommunális adó második félévre esedékes részének megfizetésére, vagy belefér-e az adócsökkentés. Hangsúlyozta: az összeg biztosan nem süllyed vissza 12 ezer forintra, de ha csökkenthető, akkor csökkenteni fogják. Ugyanakkor – főként a nyugdíjasokra gondolva - megvizsgálják azt is, mennyire terjeszthető ki a mentességre jogosultak köre.