Kilencedik alkalommal indult útjára az Év Agrárembere díjat, amellyel a szervezők célja, hogy az gazdák társadalmi szerepvállalására hívják fel a figyelmet, valamint díjazzák a legkiemelkedőbbeket. Fóris Anna férjével közösen vezeti vegyszermentes gazdaságát Pátkán. Kiemelkedő munkáját pedig most a szakma is elismerte, hiszen Ökológiai gazdálkodó kategóriában választották az Év Agráremberének. Hétvégén azért érkezett Egerbe, hogy elismerését átvegye, ám ott újabb meglepetés érte, a szakmai zsűri különdíjjal is jutalmazta munkásságát. Fóris Annáról, valamint gazdaságukról itt és itt is olvashatnak.