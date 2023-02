Gánt polgármestere, Krausz János és Tessely Zoltán országgyűlési képviselő is otthonában, családja körében köszöntötte fel 95. születésnapja alkalmából Zöld Mihályné Teri nénit. Pannónia szíve képeskönyvet is vittek magukkal, és átadták Orbán Viktor miniszterelnök üdvözlő emléklapját is.