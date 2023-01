Hal Melinda, klinikai szakpszichológustól megtudtuk, hogy nagyon is nagy hatással van ránk az újév vagy az ekkor tett fogadalmak betartása. Az MCC Tanuláskutató Intézetének vezető kutatója elárulta:

- Az újévi fogadalomtétel mindenképpen egy motivációs stratégia és elég nagy arányban elmondható, hogy az embereknek még mindig több, mint a fele köt újévi fogadalmat. Az viszont, hogy valóban meg tudja-e tartani a saját magának tett fogadalmát, sok esetben kitartásnak és egyéb személyiségtényezőknek a függvénye. Persze a körülmények és a társas támogatás is szerepet játszik. Sajnos az a tapasztalat az esetek többségénél, hogy ezek a fogadalmak nem valósulnak meg, aminek számos oka van. Egyrészről a motiváció fenntartása és a kitartás teljesen más, ezeket különböző pszichológiai struktúrák befolyásolják. A gyakorlatban ez jól látszik a konditermek esetében is, amikor január elején ellepik a konditermet az emberek, majd ahogy haladnak tovább a hetek, úgy csökken az ottlévők száma. Másrészről, a példánál maradva az emberek gyorsan szeretnének hatékony és szemmel látható eredményt elérni, ugyanekkor megfeledkeznek arról, hogy ne csak a fő célt tartsák szem előtt, hanem az apróbb sikereket is, a sikerélmények ugyanis nagyon sokat számítanak a motiváció fenntartásában - részletezte a szakember.

Továbbá megtudtuk, hogy a fogadalomtétel esetében nagyon fontos szempont az, hogy mennyire illeszkedik az egyén fogadalma saját magához és a mindennapjaihoz.

- A klienseimből kiindulva sok esetben előfordul, hogy egyszerűen nem jó fogadalmat tesz valaki magának. Nem elég konkrét a cél és nincsenek benne a már említett kisebb sikerek, amik motiválják a folytatásra. Mindenképpen kell belső motiváció a fenntartáshoz, nem elég például azért diétázni, mert a külsőnket kìvánjuk alakìtani. Ha valaki nem tudja tartani a saját magának tett ígéretét, az mindenképpen kudarcélményhez vezet, ezt viszont mindenki máshogy éli meg. Úgy vélem, hogy az az ember, aki spirituális és hisz valamiben, könnyebben betartja a fogadalmát, szemben azzal, aki nem hisz semmiben. A pozitív érzelmek ugyanis erőforrást jelentenek. Itt nem feltétlenül vallási vonalra kell gondolni, hanem bármire, ami kapaszkodót jelent neki, akár a kisebb örömök, akár a pozitív gondolkodás, a remény érzetét is beleértve – mondta.

Az azonban a pszichológus szerint biztos, hogy a kudarc megterhelő, ha pedig ehhez társul egyéb pszichés eltérés, depresszió vagy szorongáshajlam, az még inkább felerősíti ezt az érzést. Így kijelenthető, hogy a be nem tartott fogadalmak negatív hatással vannak a lélekre, frusztrálhat, szoronghat és stresszelhet miatta az egyén. Ezentúl önértékelési- és hangulatzavarokhoz vezethet, viszont a tudatos és hosszútávú tervezés nagyon sokat segíthet ezeken. Racionális tervekkel, némi önismerettel de mégis határaink tágításával érhetünk el tartós változást.