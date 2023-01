A gazdákat terhelő földadót az önkormányzatoknak van lehetősége bevezetni az adott településen. Hódmezővásárhely polgármestere, Márki-Zay Péter és a város önkormányzata földadó kivetését tervezete az elmúlt évben, akkor az előterjesztést tiltakozást követően visszavonták. A NAK és a MAGOSZ által indított petíció célja a földadó megszüntetése.

– A földadó a gazdákat terhelő olyan plusz költség, ami egy indokolatlan terhet jelent az ő tevékenységük során. Versenyhátrányba hozza őket a nemzetközi és az európai piacokon lévő versenyben, továbbá hosszabb távon hozzájárul az élelmiszerek árának emelkedéséhez is, amit a fogyasztók pénztárcája is érezni fog – emelte ki Varga Imre István. Mint mondta, úgy gondolja, hogy az elmúlt időszakban a világjárvány, majd a rendkívüli aszály és a háborús szankciók által megemelkedett energiaárak okozta kihívások az agráriumot olyan szinten leterhelik, hogy mindezek mellett teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy a földadóval is sújtsák a gazdákat.

A petíció interneten keresztül érhető el, az agrarpeticio.hu oldalon néhány perc alatt bárki kitöltheti.