Az erdő- és fatelepítés – a szükséges felmérési és előkészítő munkálatok mellett – ideális időjárási körülményeket kíván. Szerencsére ezek most adottak, a szokatlanul meleg, gyakran napsütéses idő kedvez a tízezer erdészeti facsemete elültetésének az Alsóvárosi réten. A munka feszített tempóban zajlik, megfelelő körülmények mellett akár napi 1,5 – 2 hektárnyi területen tudják elvégezni a csemeték ültetését a kivitelező AKTÍV Kft. szakemberei, így szűk két hét alatt be is fejeződhet a terület erdősítése. Ezt követi majd - várhatóan tavasszal - a több mint 800, kétszeresen iskolázott, már nagyobb facsemete elültetése a sétányok nyomvonala mentén.



A mostani telepítés során számos fajtából kerülnek erdészeti csemeték a rét talajába: többek között tölgy-, juhar-, vadkörte- és nyárfák is gazdagítják majd városunk új természeti kincsét. Egy erdőtelepítés akkor tekinthető sikeresnek, ha az első, kritikus évet követően a csemeték több mint 70%-a életben maradt, ez esetben pótlásra sincs szükség. Amennyiben azonban az időjárás nem kegyes és a veszteség magasabb ennél az aránynál, úgy utólag pótolják majd a szükséges mennyiségű facsemetét.



Erdészeti szempontból egyébként a telepített fák már „rögtön” erdőt képeznek, a szakemberek eképpen is kezelik a területet, de persze a laikus szemlélő még sokáig csak apró csemeték tömegét fogja látni. A gyorsan növekvő fafajták körülbelül bő egy év alatt már derék- vagy embermagasságot érhetnek el, az évek során pedig fokozatosan alakul ki az a látkép, melyet a közvélemény „erdőként” szokott azonosítani. Az összesen 2 milliárd forintos beruházás, a Zöld Város - Fehérvár Tüdeje fejlesztési program II. üteme tehát lezárul ugyan az idei év második felében, a természet munkája azonban csak azután indul majd el igazán.



A nagyszabású zöldfejlesztés helyszíne, az Alsóvárosi rét városunk egyik legkedveltebb sétáló, kutyafuttató és szabadidős területe. A rét Palotaváros, Tóváros és Maroshegy lakói számára egyaránt könnyen elérhető, azonban a 2000-es években kis híján ipari hasznosításra került az óriási szabad tér. Ezt az önkormányzat megakadályozta azáltal, hogy visszavásárolta a teljes rétet a Modern Városok Program keretében, és bevonta azt a Zöld Város - Fehérvár Tüdeje program erdőtelepítési és rehabilitációs törekvéseibe. Utóbbinak hála jelenleg is zajlik az Alsóvárosi rét zöld ‘újraalkotása’, mely kizárólag a rét keleti, kisebbik harmadát érinti.



A jelenlegi munkálatok keretében egy nyilvános mosdóval rendelkező kiszolgálóhelyiséget is létrehoznak egy kisebb parkolóval, azonban a hangsúly egyértelműen nem az épített, hanem a természeti környezeten van: tágas sétányok és kisebb ösvények vezetnek majd keresztül-kasul a 15 hektárnyi erdővel borított, valamint a ligetes, parkosított területeken, igazi zöld oázist létrehozva az Alsóvárosi réten, a Sóstó után újabb belterületi természeti csodával várva a fehérváriakat.