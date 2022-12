Az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány adománygyűjtéséről többször is beszámoltunk az elmúlt hónapokban, mint ahogy arról is olvashattak portálunkon, hogy vasárnap már át is adták az adománycsomagokat a gyermekeknek. Az ünnepélyes átadó mellett a hétvégén került sor a mára már szintén hagyományos kispályás labdarúgó tornára is, ahol a sport és a szórakozás mellett az adománygyűjtés is tovább folytatódott.

Horváth Péter, az alapítvány kurátora közösségi oldalán számolt be arról, hogy a felajánlott sportrelikviák licitjein és a felajánlott összegekből több mint 1 millió forint jött össze, amihez a torna során további 418 ezer forint gyűlt. Mindez azt jelenti, hogy összesen 1.465.622 forinttal tudták segíteni a három és fél éves Humort és családját.