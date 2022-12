Az ülésterv szerint az utolsó éves közgyűlésre került sor csütörtökön délelőtt a megyeháza dísztermében. Ám az érdemi munka megkezdése előtt, az agyak helyett a szíveknek akadt dolga, ugyanis a tanácsteremben karácsonyi program nyitotta az utolsó közgyűlést. Más fellépők mellett a Velencei Gyermekotthon diákjainak, lakóinak köszönhetően egy szép karácsonyi műsor adta meg a hangulatot a munkához és az utána következő ünnephez. A dísztermet a művészek, a gyermekek és kísérőik műsora, a megyeházát a Gánti Szociális Otthonnak köszönhető karácsonyfa öltöztette ünnepi díszbe.

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

Aztán visszatértek minden az eredeti kerékvágásba, vagyis nyílt, majd zárt ülésen döntöttek a képviselők költségvetési módosításokról, illetve olyan támogatásokról, mint például a Dunaújvárosi Mentőszolgálat Alapítványnak ítélt 300 ezer forint, melynek segítségével, karácsony előtt, december 23-án több mint 300 adag meleg ételt tudnak kiosztani a rászorulóknak. Emellett éves beszámolókat hallgattak meg a bizottságok, a tanácsnokok, illetve a megyei önkormányzat hivatala részéről. De jelentést tettek olyan szervezeti alegységek is, melyek az év folyamán a megyei önkormányzattal közreműködtek. Döntéseket hoztak pályázati többletforrásokról és sor került az ilyenkor szokásos közmeghallgatásra is.

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

A megyei önkormányzat vezetőjét arról kérdeztük, hogy milyennek értékeli a mögöttünk álló 2022-es évet: Molnár Krisztián elmondta: -Nagyon nehéz évünk volt. Alig, hogy kijöttünk a covid miatti járványhelyzetből, ami ugyan azóta is tart, mégha kisebb intenzitású is, jött ez a háborús helyzet, ami Ukrajnában, a szomszédunkban dúl. Ez utóbbi egyértelműen az elhibázott szankciós politika rovására írható. A válasz, amit a háborúra válaszul szolgáltattak nagyon nehéz gazdasági helyzetbe hozta a megye lakóit, a megye önkormányzatait, így minket is. Számunkra a lakosság ellátása a legfontosabb, de közben az árak növekedtek, a rezsi számlák, az üzemanyag számlák elszálltak, úgyhogy nekünk is át kellett pozícionálni sok dolgot, hogy megtudjuk, mik azok a nélkülözhetetlen fejlesztések, amiket a megye lakossága miatt most el kell, hogy indítsunk, és hogy melyek azok, amik későbbre hagyhatók, hisz kisebb fontossággal bírnak. Ez a negatív része. Viszont az pozitív, hogy mindenképpen eredményesnek érzem az elmúlt évet, hiszen minden ránk bízott feladatot el tudtunk végezni, sőt rengeteg fakultatív feladatot, fejlesztést vállaltunk. Több milliárd forint értékben valósítottunk meg különböző fejlesztéseket a megyében, és ezek egy részét saját pályázatból vagy saját ötletből indítványoztuk.

Az elnök arról is beszélt, hogy a közelmúltban elindult a Szent István Fejlesztési Program melynek lehívásai majd csak 2024-ben indulnak el, ám a hét éves fejlesztési ciklust megalapozza és végig kíséri majd.