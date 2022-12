Mint arról hírt adtunk, a város déli határában rablóásatást folytattak ismeretlen személyek az ősz folyamán. Az általuk durván „feltúrt” szántóföldön II. világháborús robbanóeszközöket hagytak maguk után, amelyeket tűzszerészek szállítottak el hatástalanításra. A Szent István Király Múzeum igazgatójának, Pokrovenszki Krisztiánnak az előzetes tájékoztatása szerint a feldúlt lelőhelyen leletmentő ásatást végeznek a múzeum munkatársai.



Kiss Alexandra római koros régész, osztályvezető irányításával októberben folytatott munkálatok során sikerült igazolni, hogy egy római kori épületbe bontottak bele az elkövetők. Továbbá több figyelemre méltó lelet is előkerült: római kori ládika fogantyúja és veretei, érmék, fibulák, kerámiatöredékek. A feltárás közösségi régészeti programként valósult meg, így a múzeum önkénteseinek segítségével végezték el a bontómunkát.



– Az utóbbi híradás óta újabb különlegesebbnek tekinthető leleteket nem találtunk, azonban a feltárás további szakaszában egy visszabontott fal alapozása és egy árokszakasz is előkerült. A fal alapozási árkát a már visszatöltött/visszatöltődött árokba ásták bele, ami azért érdekes, mert mindkét jelenség római kori, tehát a településnek biztosan több periódusa volt – közölte érdeklődésünkre Kiss Alexandra, akitől azt is megtudtuk, hogy geofizikai felmérések segítségével kirajzolódhatnak további épületek alaprajzai, új objektumok, melyek segíthetnek eldönteni, hogy a lelőhely mely római településtípusba sorolható.



A feltárás vezetője tájékoztatta lapunkat arról is, hogy november 28-án a tervezett geofizikai vizsgálatokra – magnetométeres és földradaros – sor került, viszont ezt befolyásolták a kedvezőtlen időjárási körülmények: – A lelőhely egy részén magnetométeres mérést végeztek a kollégák, de a csapadékos időjárás nem kedvezett a méréseknek, így a lelőhelyhez tartozó további területeket később fogják felmérni. A mentőfeltárás közvetlen közelében földradaros mérés is történt, melynek előzetes kiértékelése alapján valóban egy nagyobb méretű épület található ezen a területen. A következő mérésekre a fagy beálltával vagy kevésbé csapadékos időszakban kerül sor, mivel ezek kedveznek a mérésnek, így ez egy hosszabb távú projektnek ígérkezik.



Arra is választ kaptunk, hogy a leletmentés során talált tárgyak a restaurálás után bemutatásra kerülnek majd a jövőben. A legérdekesebb leletegyüttes, az értékmegőrzésre szolgált római kori ládika esetében egy digitális rekonstrukció elkészítését is tervbe vették.



Érdekelt bennünket az is: vajon a leletmentő ásatás alapján lehet-e következtetni a kifosztott lelőhely gazdagságára, s milyen tárgyakat vihettek el onnan?



– Sajnos, a feltárás sem szolgált adattal arra vonatkozóan, hogy mit vihettek el az elkövetők. A lelőhelyeket évtizedek óta járják az illegális fémdetektorosok, de emellett a mezőgazdasági művelés is erőteljesen veszélyeztet több lelőhelyet is. Sajnos a múzeumok nem rendelkeznek akkora kapacitással, hogy felvegyék a versenyt ezekkel a problémákkal. A beruházásokhoz kapcsolódó munkáink mellett igyekszünk rendszeresen régészeti topográfiai kutatásokat végezni a Közösségi Régészeti Programunk önkénteseivel, továbbá előtérbe helyezni a veszélyeztetett lelőhelyek kutatását mentő- vagy tervásatás formájában – összegezte a reális helyzetképet Kiss Alexandra.



Korábbi megkeresésünkre a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata arról tájékoztatott, hogy a rablóásatás ügyében a Székesfehérvári Rendőrkapitányság folytat eljárást. Most a nyomozás eddigi eredményéről érdeklődtünk tőlük, sikerült-e az elkövetők személyét felderíteni, illetve rendelkeznek-e információval az általuk eltulajdonított régészeti leletekről. „A szóban forgó eset kapcsán a Székesfehérvári Rendőrkapitányságon lopás bűntett kísérlete miatt ismeretlen személlyel szemben indult büntetőeljárás folyamatban van, ezért – a nyomozás érdekeire tekintettel – bővebb tájékoztatást nem kívánunk adni” – közölték lapunkkal.