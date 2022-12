E megállapítás is a néhány hete tartott kötetbemutatón hangzott el, amelynek helyszíne a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház volt. Az alkalom szép kezdéseként Cserta Gábor és Takács László zenészek adtak elő megzenésített verseket olyan szerzőktől, akik szerepelnek a „Mozaikok” című kötetben. Így például Petrőczi Éva- vagy Simek Valéria-művek is elhangzottak. Előbbi nem Fejér megyei, utóbbi azonban Bakonycsernyén él, ez is példa a kötet bevezetőben említett erényére. Ráadásul Simek Valéria – több más szerzőhöz hasonlóan – jelen is volt a bemutatón, amelyet később Bakonyi István megemlített. Ahogy jelen volt például a költő Szegedi Kovács György, a lírikus és író Péntek Imre vagy a szintén költő, író Iancu Laura is – utóbbi ráadásul az esemény egyik szereplőjeként. Ő és a kötetet megjelentető Fekete Sas Kiadó vezetője, Fazakas István méltatták a könyvet, rajtuk kívül pedig a házigazdaként jelenlévő Jakubek Tiborné Ágnes, a ház igazgatója szerepelt még. A szerzőn kívül, persze.

Az esten fontos gondolatok hangzottak el a „Mozaikok” tartalma kapcsán értékválságról, értékőrzésről, arról, mi az igazán fontos az életünkben, és mi nem az. A sajtó, a média is megkapta némiképpen a magáét a sok értéktelen, felesleges tartalom miatt – nade ezt most tegyük félre, a megjegyzés nyilván nem minden sajtótermékre és témára vonatkozott.

Őszinte gondolatokkal kibélelt bemutató fültanúi lehettünk tehát, mindezek pedig a „Mozaikok” kapcsán hangzottak el, amelyről Jakubek Tiborné elismerő szavakkal szólt. Számára a könyv az elmúlt ötven év korrajza is egyben, mert a tanulmányokban szereplő írók bizony sokszor beszélnek értékválságról, megpróbálva felhívni a figyelmet arra: baj van. E közegben mutatnak fel értéket a Bakonyi által bemutatott szerzők, akikről közvetlen stílusban, érdekesen olvashatunk.

Fakazas István elmondta: az övékéhez hasonlóan kicsi kiadóknak nincs határozott koncepciójuk a kiadandó könyvek tartalmáról, de a minőségre törekednek. Bakonyi István megkeresését örömmel vették, a kötet pedig a kiadóvezető meglátása szerint azért fontos, mert tükröt tart korunknak, és olyan írókra hívja föl a figyelmet, akik egymásra is jobban figyelhetnének. Ezáltal pedig jó közösséget is találhatnának.

Iancu Laura – aki annak ellenére, hogy nem kedveli az ilyen jellegű feladatot, remek, figyelemfelkeltő ajánlót írt a kötethez – Bakonyi Istvánt lényeglátó, tömören és világosan fogalmazó szerzőnek nevezte. Ő pedig tud azonosulni azzal a szellemiséggel, ami a könyvben van. Az életműveket olvasva szinte kínálták magukat azok az üzenetek, amelyeket aztán az ajánlóban megfogalmazott – izgalmas kísérletként csupa kérdésfeltevéssel. A kötet szerinte is jó korlenyomat, a benne szereplő szerzői gárda nem egysíkú.

Miután Bakonyi István szót kapott, egyenként kiemelte a bemutatón jelenlévő költőket, írókat, valamint a borítón látható festménymozaikok alkotóját, Pék Eszter Annát. Aztán elmondta: mindig ő maga választja meg, kiket szeretne bemutatni, és szem előtt tartja az értékközpontúságot. A válogatásnál igyekszik nyitottnak lenni, és arra törekszik, hogy hiteles képet adjon a magyar irodalom jelenlegi állapotáról.

E válogatásban több mint húsz íróval, költővel – köztük például Serfőző Simonnal, B. Kiss Lászlóval, Mezey Katalinnal, Petőcz Andrással – és eddigi életművükkel ismerkedhetünk meg a tanulmányokból, esszékből.