A város lánykollégiuma már 2012 óta öko-kollégium, 2016-ban pedig örökös öko-kollégium címet is nyert, s mivel a megyeszékhely két kollégiuma valójában egy intézmény, ezért a József Attila Középiskolai Kollégium is igyekszik felzárkózni, és minél nagyobb hangsúlyt fektetni a környezeti nevelésre.

Ehhez kapcsolódik az intézmény legutóbbi kezdeményezése, melynek keretében három darab facsemetét ültettek el a kollégium udvarán, valamint kialakítottak két magaságyást is.

A fák egy része hagyományos, egy része pedig bio növényvédő szert kap

Fotós: Héjj Vivien

– Tavaly létrehoztuk az Öko Munkacsoportot, majd mi is megpályáztuk az öko-kollégium címet, amit 2022 tavaszán el is nyertünk. Ez állandó kihívások elé állítja az intézményt, állandóan fejlődni kell, dokumentálható eseményeket kell létrehoznunk. Ennek részeként alakítottunk ki egy kis kertet, amiben őszibarack fákat ültettünk. Horváth Lénárd kollégám segítségével összehasonlítjuk a fák fejlődését: egy részüket bio módszerekkel, egy részüket hagyományos vegyszerekkel növényvédőzzük, így látható lesz majd a különböző eljárások eredménye. – mondta a kezdeményezésről Borók László, a kollégium intézményvezetője.

A felállított magaságyásokba tavasszal különféle gyógynövényeket – sáfrány, rozmaring, fokhagyma – ültetnek. A projekthez kétkezi munkával csatlakozott a Vörösmarty Mihály Technikum, a magaságyásokat gyakorlati óra keretében szerelték össze a kollégista diákok, akik a későbbiekben szakkör keretein belül gondoskodnak majd az elültetett növények ápolásáról. Az együttműködéshez a Depónia Nonprofit Kft. is csatlakozott, s biztosította az ágyások kialakításához szükséges nagy mennyiségű földet, valamint a béleléshez elengedhetetlen geotextilt.