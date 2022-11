Mint arról korábban beszámoltunk a hírlap hasábjain is, az energiaárak változása miatt jelentős költségtöbblettel kellett számolnia a város vezetésének, így veszélybe került az uszoda léte. Azóta jelentős változások történtek és ezekről sajtótájékoztató keretében számolt be a képviselőtestület két tagja, valamint a szabadidőközpont igazgatója.

Elsőként Istvánfalvi Dávid ismertette a helyzetet. Az alpolgármester elmondta: -Október elején egy olyan előterjesztés került a képviselőtestület elé, amely értelmében az október 7-én tartott rendkívüli testületi ülésen döntenünk kellett volna több közintézmény bezárásáról és ezek között szerepelt a Wekerle Sándor Szabadidőközpont is. Fenyves Péter polgármester október 6-án írta alá azt az előterjesztést, amit október 17-én bezárta volna az uszodát. Minket megdöbbentett az, hogy olyan előterjesztéssel találkozunk, ami ilyen drasztikus lépést készít elő. Természetesen ismertük az energiaválság okozta problémát, ami egész Európa lakosságát, így hazánkat is sújtja és persze azt is tudtuk, hogy az önkormányzatok milyen rendkívüli vészhelyzetben vannak, tekintettel az energiaköltségek drasztikus emelkedésére, de mégis elfogadhatatlan volt az előterjesztés. Az anyagban sem számok, sem koncepciók nem volt arra vonatkozólag, hogy milyen alternatívák kerültek feltárásra. Azt sem tudtuk meg, hogy kivel lett egyeztetve a bezárás ütemezése , illetve, hogy a Nemzeti Úszó Programban résztvevőkkel mi lesz?

Mint kiderült, csak az úszóprogram keretében több mint ezer gyerek tanul úszni a móri uszodában és ehhez a számhoz hozzájön még a környékbeli köznevelési intézményekből érkező többszáz tanuló, akik úszásoktatásra járnak a Wekerlébe. De érintettek az ügyben a nemcsak, hogy működő, de sikeres és aktív helyi sportegyesületek. Az ezrek mozgását és fejlődését érintő kérdésben nem alakult ki konszenzus a testület és a polgármester között. Istvánfalvi Dávid erről azt mondta: -A Fidesz-KDNP frakció a bezárást előkészítő előterjesztéssel nem értett egyet, ezért kialakítottunkegy olyan módosító indítványt, amivel elérhetjük, hogy ne zárjon be az uszoda. Megkértük a polgármestert, hogy az elmaradt egyeztetéseket, tárgyalásokat folytassa le a Magyar Úszószövetséggel, hangsúlyozva a Nemzeti Úszó Program helyzetét, emellett arra is kértük, hogy kérje az állam segítségét is.

Forrás: Palocsai Jenő / FMH

Ugyanakkor az idő rövidsége miatt arra gondolt a Fidesz-KDNP frakció, hogy segítségül hívják az országgyűlési képviselőt. Törő Gábor le is folytatta a szükséges egyeztetéseket Wladár Sándorral a Magyar Úszó Szövetség elnökével és Schmidt Ádámmal, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárával. Ennek eredményéről Ruff Linda, a Wekerle Sándor szabadidőközpont ügyvezetője számolt be. Az igazgató azt mondta: - A múlt hét folyamán jártunk a sportért felelős államtitkárságon, ahol számunkra kedvező döntés született. Bekértek minden adatot és ezután kaptunk egy számot, hogy mennyivel tudnak hozzájárulni az uszoda fenntartásához, a működési költségekhez. A képviselő testületnek ezen szám ismeretében kellett meghoznia a döntést és szerencsére olyan határozat született, hogy a testület kipótolja az esetleg hiányzó összegeket és így az uszoda nyitva maradhat az állami támogatás segítségével.

A péntek reggeli testületi ülés részleteiről Bogyó Viktor beszélt. A Gazdasági bizottság vezetője elmondta: -A mai nappal lezárult ez a folyamat, így kijelenthetjük biztosan, hogy az uszodát az idei évre megmentettük a bezárástól. A tervek szerint december 18-ig biztosan, ugyanis16-ig tart az Úszó Nemzet Program. Ezt követően, nagy valószínűséggel egy műszaki felújítással, karbantartással teli időszak kezdődik három vagy négy héten át, de nagyon bízunk abban. hogy utána is biztosítani tudjuk a fűtési időszak végéig az uszoda nyitvatartását. A mai napi rendkívüli testületi ülésen elfogadtuk az állam segítségét és ezt meg is szavazták a képviselők, amit azonnal jeleztünk is az államtitkárság felé. Pontosan 44 és fél millió forint bruttó támogatást kaptunk az uszoda nyitvatartásához, tehát ez csak a kiegészítő összeg, hiszen maga a város önkormányzata is odaítélte a működéshez szükséges összegeket, ahogy minden évben.

Bogyó Viktor arról is beszámolt, hogy a létesítmény belekezdett egy energiahatékonysági beruházásba, melynek keretébent egy 50 kW-os napelemes rendszer fogja segíteni az uszoda takarékos nyitvatartását, persze emellett maga az intézmény is igyekszik minél költséghatékonyabb lenni. Azonban arra nagy gondot fordítanak, hogy a víz és a levegő hőfokát megtartják, vagyis nem kell attól félni, hogy ideg lesz a víz a medencében vagy a levegő medencetérben.

Ruff Linda hozzátette: -Már a nyár folyamán megtettük az energiahatékonyság felé vezető lépéseket, így a világítótestek nagy részét már LED-es lámpatestekre lecseréltük, ezzel is próbáljuk optimalizálni a villany fényerejét.

Istvánfalví emlékeztetett: -Amikor szóba került az uszoda bezárása, egy komoly ellenérzést tapasztaltunk a lakosság részéről és láttunk egy összefogási hajlandóságot is. Ez egybeesik a képviselő testület annak azon szándékával, hogy a létesítmény kihasználtságát a bevétel növekedés érdekében javítsuk. Civil kezdeményezésre már meg is történt az első ilyen lépés, ugyanis október 27-én egy környéken még sosem volt ásványbörzét sikerült a szabadidőközpontban megrendezni. Több mint ezer belépőjegyet sikerült értékesíteni és ez még a jelképes 300 forintos összeggel is jelentős bevételnek számít. Ilyen és ehhez hasonló hiánypótló rendezvényekre próbáljuk sarkallni a létesítményt és bízunk a lakosság összefogásában, vagyis abban, hogy minél többen váltanak belépőjegyet.

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

A korábbi hírek arról szóltak, hogy 71 millió forint lesz az új energiaárak mellett az uszoda fenntartása. Ha az állam 44 és fél milliót ad ehhez, akkor honnan teremti elő a város a maradék összeget, tettük fel a kérdést.

Istvánfalvi Dávid azt felelte: -A szabadidőközpontnak van egy üzleti terve, ami alapján működik. A 71 milliós szám egy légből kapott összeg volt, tekintettel arra, hogy a fűtési szezon kezdetét a távhő díjak tekintetében november 1-re tettük, vagyis a megemelkedett távfűtési díjak csak november elsejétől érintik a szabadidő központot, éppúgy, ahogy az összes többi nem lakossági fogyasztót, akik nem tartoznak a hatósági díjazás alá. Az állami támogatás tehát pont úgy lett kiszámolva, hogy az üzleti tervben illeszkedjék. A Pénzügyi bizottság vezetőjével, Bogyó Viktorral azt számoltuk, hogy ha enyhe telünk lesz, akkor egy forintot sem kell hozzátennie a képviselőtestületnek az uszodához.

Megkérdeztük azt is, hogy nem gondolkoztak-e a belépődíjak árának emelésén? Bogyó Viktor azt mondta: -Több mint tíz éve határozott célunk minél alacsonyabban tartani a belépődíjak árát, egyrészt, hogy ne terhelje a lakosságot, másrészt, hogy minél inkább kihasznált legyen az intézmény. Ez az év tehát már biztosan megoldott, ezért idén semmiképpen sem lesz belépődíj emelés, hiszen ezzel az állami támogatással az uszoda működése biztosított.

Az intézmény kihasználtsága hétköznap szinte 100 százalék, hiszen az úszóprogram és az egyesületek kitöltik a medencét, egy sávot hagyva az amatőr úszásra. Hétvégén viszont még tudnak helyet biztosítani a környező településeknek, aki bezárták az uszodáikat. Oroszlány például már élt a meghívással és a lehetőséggel.