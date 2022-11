Az előkészítési munkálatokat már elvégezték a szakemberek, a téli hónapokra azonban leáll a munka, majd tavasszal folytatják a Sárbogárd – Sárszentmiklós területén húzódó, a települést Mezőszilassal összekötő szakasz felújítását.

A felújítás a kezdőszelvénytől, tehát a 63-as számú főúttól egészen a vasúti átjáróig tartó szakaszt érinti. – Ez egy régi makadám burkolat, aszfalt az elmúlt időszakban erre a szakaszra nem került – emelte ki Molnár István, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér megyei igazgatója. A munkálatok során az elöregedett burkolat hibáit átlagosan 7 centiméter mélyen javítják majd, csiszolómarást végeznek annak érdekében, hogy minél egyenletesebb legyen a felülete, majd egy változó vastagságú kiegyenlítőaszfalt réteget helyeznek el, végezetül pedig egy konstans vastagságú, négy centiméteres kopóréteggel fedik le a szakaszt. – Ez azt jelenti, hogy minimum két réteg aszfalt mindenhová kerülni fog, ami azt eredményezi, hogy egy sima, megfelelő oldalesésű, a vízelvezetést is jól biztosító, homogén burkolat épül majd meg – hangsúlyozta Molnár István. Mint mondta, a beruházás keretében természetesen elkészül majd az útpadka is, valamint az útszakaszon található hat olyan buszmegállóhoz is peront építenek, amelyek eddig kiépítetlenek voltak, és a meglévő két peront is átépítik. – A szakaszon már teljesen tönkrement a vízelvezető rendszer, így természetesen azzal is foglalkozunk. Az egyik oldalon egy zárt csapadékcsatorna épül majd víznyelőkkel ellátva, a szelvényezés szerinti bal oldalon pedig egészen a járdáik új vízelvezető rendszert alakítunk ki – mondta Molnár István. Amennyiben az időjárás engedi, jövő márciusban ismét felvonul a kivitelező Strabag Általános Építő Kft., és akár májusban már le is zárulhat a beruházás. A fejlesztés Európai uniós forrásból, több mint 360 millió forintból valósul meg.

Nagy szükség van már a felújításra

Fotós: Fehér Gábor



Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, régi vágya volt a helyieknek, hogy a Vasút utca, ami tulajdonképpen Sárbogárd – Sárszentmiklós másik fő utcája, megújuljon. – Magyarország és Dél-Fejér is számtalan négy számjegyű utat újított fel az elmúlt időszakban. Magyarország ellenzéke a tegnapi Európai parlamenti ülésen nemmel szavazott arra, hogy az ország megkaphassa az uniós forrásokat. Én azt gondolom, hogy az elmúlt évek hazai fejlődésében látszik, hogy igenis jól hasznosultak azok az uniós források, amelyek decentralizáltan a megyei közgyűlésekhez voltak kidelegálva. Mi ilyen utakat fejlesztünk, ilyen projekteket valósítunk meg a források segítségével és szeretnénk, ha ez folytatódna. Úgy gondolom, ha a felzárkóztatási pénzek sikeresen megérkeznek, akkor folytatódhat is és még több négy számjegyű, akár öt számjegyű utat tudunk felújítani – fogalmazott Varga Gábor.

Sárbogárd több település összeolvadásából jött létre, így lett része Sárszentmiklós is. – Sárszentmiklósnak nem mindig a 63-as út volt a fő utcája, hanem ez a keresztirányú út is fontos volt a település életében. A fontosságának gyökere, amit már az első, 18. században készült felmérések is alátámasztottak, hogy ez az út vezetett a sárvízi átkelőhelyekhez – emelte ki Novák Kovács Zsolt, Sárbogárd alpolgármestere. Mint mondta, a szakasz forgalma az idők során folyamatosan nőtt, ezzel egyidejűleg a minősége pedig romlott, éppen ezért nagy szükség volt már a felújításra.