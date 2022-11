„Ki mondta, hogy nem lehet kapni? Ne tessék rémhíreket terjeszteni! Pénteken 10 kenyér ment a kukába!” – válaszolta, vélhetően a kis faluban boltot üzemeltető úr, amihez az egyik eladó hölgy hozzátette, a probléma egyik gyökere, hogy nincs korlátozva, ki mennyi kenyeret vehet. A kenyér akkor szokott gyorsabban elfogyni, amikor a vásárlók egy része a szokásosnál többet visz belőle. Ugyanakkor vannak napok, amikor megmarad. Viszont, hívta fel a figyelmet, mindenkinek lehetőség van az előre rendelésre, azaz, ha valaki tudja, hogy mondjuk a hétvégén több kiló kenyérre is szüksége lesz, a hét folyamán jelezheti azt a boltban.

- A probléma felvetésének, úgy gondolom, nem a közösségi oldal lenne a megfelelő fóruma – kezdte a megszólított polgármester, Vécsei László, aki elárulta, neki nincs is profilja ott és nem is olvassa a bejegyzéseket. Hozzátette, kereskedelmi ügyekben nem dönthet, a boltot nem ő üzemelteti. Kérdésünkre elmondta, a kenyeres autó azért nem jár be a faluba, mert az üzemeltetők úgy vélték, nem éri meg nekik Csákberényben árulni. – Megjegyzem, a mozgóárusok minden esetben konkurensei a helyben működő boltoknak, áruljanak pékárut, húst vagy bármit, amit itt is lehet kapni. Abból a szempontból is nehezítik a helyzetüket, hogy még kiszámíthatatlanabbá teszik számukra, hogy miből mennyit rendeljenek. Az emberek kényelmesek, ha bejön a kenyeres autó a faluba és megáll a ház előtt, megveszik ott az árut. Ha nem jön, akkor mennek a boltba. És elvárják, hogy mindig legyen elég kenyér a polcon – mondta Vécsei, aki azt is hozzátette, a településnek is jobban megéri egy helyben üzemeltetett bolt, hiszen a mozgóárusok nem fizetnek iparűzési adót, csak egy jóval kisebb összegű közterület használati díjat. Ráadásul, a helyi boltos általában falubelieket alkalmaz, vagyis munkahelyet teremt egy kis településen, ahol egyébként sincs sok munkahely.

Azt se felejtsük, üzleti szempontból egy falusi boltot fenntartani, nem aranybánya, hiszen a legtöbben manapaság inkább heti szinten a városi hipermarketekben vásárolnak. A helyi boltban legfeljebb kenyeret, tejet vesznek naponta, abból pedig nem lehet meggazdagodni. Csákberényben amúgy két boltban is lehet kenyeret kapni.