Lehet-e erkölcsösen viselkedni ott, ahol nincs erkölcs? Egyebek mellett ez az egyik dilemma, amelyet a kortárs rendező és forgatókönyvíró, Schwechtje Mihály fölvet „Az örökség” című darabjában. Az ebből készült előadást tavaly a kifejezetten e produkció miatt alakított Örökség Csoport mutatta be a fehérvári Igézőben.

„Az örökség” azóta is járja a maga útját. Nyert már több díjat: egyebek mellett fődíjas lett a tavalyi Paál István Fesztiválon és az idei Vasvári Nemzetközi Színjátszó Fesztiválon is. A rendező Somos Ákos, aki maga is szerepel a darabban ikertestvérével, Somos Zoltánnal együtt. A Lánczos Kornél Gimnáziumban ezúttal Somos Ákost látták vendégül, aki azokkal a diákokkal beszélgetett az előadásról, akik a minap megnézték az Igézőben.

Érezhető volt, hogy a friss élmény még dolgozott a fiatalokban, mert többen is tettek föl kérdéseket. Mint megtudtuk: az erőteljes társadalomkritikát megfogalmazó mű kapcsán a legtöbben arra voltak kíváncsiak, mennyire van valóságalapja a látottaknak. Somos Ákos megemlítette Schwechtje Mihály „Aki bújt, aki nem” című kisjátékfilmjét, amely tekinthető előzménynek. Az is tudható, hogy bizonyos helyeken valóban van Magyarországon gyerekkereskedelem, droghasználat, tehát a darab létező szociális jelenségeket ábrázol. Az írót ezek inspirálták, a rendezőt pedig maga a Schwechtje által rendezett budapesti ősbemutató. Somos szereti a kortárs, mai helyzeteket, problémákat bemutató műveket, és tetszett neki, hogy az első színpadi feldolgozásban mindössze három színész játszotta az összes szerepet. Ők beleírtak még két közmunkást a fehérvári előadásba, és itt szintén előfordul, hogy egy színész több szerepet is alakít.

Fotós: Bokros Judit / FMH

A beszélgetés során szó esett arról: komoly erkölcsi dilemmák fogalmazódnak meg, amelyekre nézőként és alkotóként sem tudhatjuk az igazán helyes választ. Már-már a görög sorstragédiákra jellemzően bomlik ki a cselekmény, egy-egy konfliktus – tette hozzá a házigazda, Schneider Beáta magyartanár.

A diákok arról is kérdezték az egyébként sportriporterként dolgozó Somos Ákost, hogyan kezdett el színészettel, rendezéssel foglalkozni, és a jelenlévők azt is megvitatták, mennyire van manapság a művészetnek társadalomformáló szerepe.

Az előadást várhatóan januárban nézhetik meg újra az érdeklődők az Igézőben.