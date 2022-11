Róka Ildikó szerkesztő-forgatókönyvíró a rendező-operatőrrel, Móczár Istvánnal érkezett a falu Tájházába, ahol Bognár József polgármester és Polyák István festő- és grafikusművész, a helyi Alkotók Körének vezetője, egyben a Nyugdíjas Egyesület elnöke az úrhidaiakkal együtt fogadták őket.

– Gyakran járunk Úrhidára, mert a gyermekeink itt élnek, és amikor egy alkalommal családi körben arról beszélgettünk, hogy merre megyünk műsort készíteni a következő évben, Ági lányunk felkiáltott: Úrhidára! Így kezdődött, aztán már gördülékenyen ment minden – árulta el a családi kötődést és a forgatás megszületésének ötletét az Ízőrzők „háziasszonya”.

Az itthon és a külföldi magyarok körében is kedvelt, az ország városainak, falvainak gasztronómiáját, nevezetességeit, érdekes embereit – művészeket, helyi kézműveseket – felfedező és népszerűsítő tévésorozat 273. epizódját forgatták Úrhidán. Ennek előkészületeire a következőként emlékszik vissza Róka Ildikó:

– Először Bognár József polgármesterrel egyeztettünk, amit pár hónap múlva egy helyszínbejárással összekötött, személyes találkozó követett. Itt már azok közül is többen részt vettek, akik a műsor főszereplő jelöltjei voltak. Kiválasztottuk a helyi látványosságokat, alkotókat, a népi hagyományokat ápoló előadókat. A műsor szervezése során mindig a legkeményebb dió az ételek kiválasztása. Arra kértük a helyieket, olyan ételeket hozzanak, amelyek még nem szerepeltek a műsorban. Néhány hetes egyeztetés során végül kialakult az öt étel.

Jó hangulatban telt forgatás a film szereplőivel

A hagyományos fogások elkészítői mellett fakanálhoz, illetve tűzhelyhez jutottak az újabb ételspecialitásokat komponálók, kitalálók is. Az alapos előkészületek után végre a helyszínen következett a megvalósítás legfontosabb része, a forgatás:

– Már csak arra kellett várnunk, hogy elérkezzen szeptember 5-e, a forgatás első napja. Polgármester urat betegsége miatt Polyák István, a helyi Alkotók Körének vezetője helyettesítette. Elsőként a Tájház előtti kemencénél a kacsafertály sütésének előkészületeit vettük fel. Ez az étel még a háborút követő időből származik, amikor Úrhida Székesfehérvár éléskamrája volt. Az itt élők legnagyobb része piacra termelt zöldséget, gyümölcsöt, nevelt állatokat, sőt, a ház körül hizlalt kacsákból frissen sütve is vittek Fehérvárra az asszonyok. Libákat Öskü környékéről vásároltak, ezek tömést követően ugyanerre a sorsra jutottak. Jánosi Józsefné Ilonka néni egyike azoknak a keveseknek, akik még így éltek. Ezúton is köszönjük neki, hogy megosztotta nézőinkkel gondolatait.

Amíg a kacsa a kemencében „izzadt”, addig Róka Ildikó és Móczár István bejárták a falut. Felvételeket rögzítettek a helyi alkotók kiállításáról, Pásztor Sarolta bőrdíszműves szebbnél-szebb utazótáskáiról, és ellátogattak Miklós János keramikus-szobrászművész otthonába is, ami felejthetetlen élmény volt számukra. Marton Bendegúzt már a Fölszállott a páva tehetségkutató versenyből ismerték, őt édesapja, Marton János mutatta be nekik. Majd következett egy újabb érdekesség, az Úrhidai Sáfrány- és Gyümölcsmúzeum, ahol Tancsa Ágnes vezette körbe őket.

– A Tájházhoz visszatérve ezúttal beköltöztünk a konyhába, ahonnét kis túlzással csak másnap délután keveredtünk ki – idézi fel a konyhai műveletek munkaigényes, de nyilván ínycsiklandó élményét a műsor szerkesztő-forgatókönyvírója, majd az elkészített ételekről is szót ejt: - A tojásos halat Úrhidán akkor sütötték, amikor az asszonyok a fehérvári piacról halat hoztak. Az volt a szokás, hogy kenyérpogácsát és tejfölös mártogatót készítettek mellé, de ha maradt pogácsa, azt magában is ették a mártogatóval. A műsorban készült két csülkös étel már a mai kort idézi. Az úrhidai gombás csülök és a nagyszerű csülkös lángos is a helyi Csülökfesztivál kedvenc ételei közé tartozik. Főzés közben még felvettünk a nagy múltú, most megújuló Őszirózsa Népdalkör gyűjtéséből néhányat.

Végül pedig így zárta gondolatait alkotótársa nevében is Róka Ildikó a Székesfehérvár közvetlen vonzáskörzetébe tartozó települést:

- Nagyszerű két napot töltöttünk Úrhidán. A sütés-főzés jó hangulatban, kamera előtt és azon kívül is sok beszélgetéssel, meséléssel egybekötve zajlott, az időjárás is kegyes volt hozzánk. Reméljük, nézőink is szívükbe zárják, és személyesen is felkeresik majd ezt a szép fekvésű zsákfalut, s örömmel készítik majd finomabbnál-finomabb ételeit!