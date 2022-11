A Fejér Megyei Önkormányzat az Echo Innovációs Műhellyel konzorciumban sikeresen pályázott a Megyei identitás erősítése című felhívásra, melynek köszönhetően 100 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek el. Az elmúlt időszakban számos olyan fejlesztést hajtottak végre és programot valósítottak meg közösen, amelyek mind hozzájárultak a megyei identitás ezáltal az összetartás erősödéséhez.

– A Fejér megyei identitás erősítése térségi szemléletben című projekt célja a közösségek fejlesztése, melyek elsősorban a települések, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi szerepvállalás erősödését jelenti – fogalmazott köszöntőjében Pálffy Károly a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke. A projekt keretében a mai nappal mintaprojektként, az országban elsőként indult el a Fejér Megyei Virtuális EgészségKözpont Program (FEVEK).

Pálffy Károly a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke

Fotós: Baráth Eszter



Molnár Ferenc, a Virtuális EgészségKözpont modell jogtulajdonosa köszöntőjében így fogalmazott: – Óriási öröm számomra, hogy 2009-ben, amikor művédoltalom benyújtására került, egy, az Európai Bizottság által azóta a három leginnovatívabb társadalmi fejlesztési módszertan közé választott módszer leirata, és 2019-ben ennek egy energetikai implementációját köztársasági elnök úr fővédnöksége alá fogadta és az ENSZ mintaprojekté választotta, még csak vágytam rá, hogy az eredeti cél, hogy az egészségügyben is alkalmazni lehet, valamikor megvalósul. Most, 13 évvel később létrejön az első Virtuális EgészségKözpont Magyarországon.

A jogtulajdonos kiemelte, első körben azt a kórházat szeretnék virtuálisan létrehozni, ami lehetővé teszi a várólisták, a kórházakra és az egészségügyi rendszerre nehezedő nyomást csökkenését, középhosszú távon pedig a várható életórák növekedését, ezzel pedig az egészségügy valamilyen szintű konszolidációját. – Ha azt mondjuk, hogy a jelenlegi költségvetési helyzetben az egészségügy finanszírozása kérdéses, vagy kritikus és szeretnénk változást elérni egy ötéves időtávban, akkor eljött az a pillanat, amikor el kell kezdenünk komolyan a prevencióra is forrásokat, erőt és energiát fordítani, hiszen ezzel nemcsak a lakosság egészségi állapota lehet fejlettebb, hanem a finanszírozás is fenntarthatóvá tud válni a jövőben – hangsúlyozta Molnár Ferenc. Mint mondta, a ma aláírt megállapodásnak részese a teljes szakma, köztük az orvos és gyógyszerész kamara, a megye kórházainak főigazgatói, az országos főigazgatóság szereplői, a kormányhivatal, a gyógytornászok, sport és egészségfejlesztők, a köz- és felsőoktatási intézmények képviselői, a civilek és folyamatban van az egyházak és a vállalkozói szövetségek belépése is.

– Azt gondolom, ebben a teljes körben egy olyan szerződést írunk most alá, ahol a felek ki tudják azt fejezni, hogy az egészség, azon belül a prevenciós irány számukra kiemelten fontos és azt vállalják, hogy valamilyen gyakorisággal képviselőkön keresztül ezen témákban egyeztetnek – zárta gondolatait Molnár Ferenc, aki elmondta, ebben a hónapban a programot a most megkötött szerződéssel együtt Novák Katalin köztársasági elnökhöz viszik el, akinek támogatását kérik majd.

A jövőbeni célok között a jogtulajdonos kiemelte, 2023-tól szeretnék megvalósítani, hogy a megye iskoláiban legalább évente egyszer olyan projekthetet szervezzenek, amelynek témája az egészség és annak megőrzése.

Az esemény zárásaként a megye kórházainak főigazgatói, Bucsi László és Jobbágy Zoltán tartott bemutatót arról, intézményeikben mit jelent a prevenció és miket tesznek ennek érdekében jelenleg.