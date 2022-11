A Fő utcától alig néhány lépésre, az Ady Endre utcában található papír-írószer üzlet bejáratánál áll a nagyszakállúhoz illő postaláda. A gyermekek írhatnak és rajzolhatnak is a Mikulásnak, levelüket pedig hétfőtől péntekig 9:00 és 18:00 óra között, szombaton pedig 9:00-tól 12:30-ig adhatják fel a postahivatalban. Ahhoz, hogy a küldemények biztosan célba érjenek, az üzlet dolgozói varázsbélyeget adnak a feladóknak. A Télapó is halad a korral, és már lehetetlen is lenne számára, hogy kézzel írott levelekben válaszoljon a kicsiknek, így fontos, hogy az a gyermek, aki szeretne választ kapni, írja rá a levélre a nevét és szülei e-mail címét.