Az egyeztetésen részt vettek a megye döntéshozatalát meghatározó szereplők, többek között Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke, a választókerületek országgyűlési képviselői, a kamarák vezetői vagy éppen Fejér megye főispánja, Simon László is.

A konzultációs fórum célja az volt, hogy a fejlesztési program kidolgozásában figyelembe vehessék a térséget ismerő, önálló fejlesztési célokkal is rendelkező szereplők észrevételeit, illetve összehangolják a különböző igényeket, hogy a megye gazdasága továbbra is növekvő pályán maradhasson.

Az eseményt megelőző sajtótájékoztatón házigazdaként Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd emlékeztetett, hogy a megye gazdasága 2010 óta robbanásszerű növekedésen ment keresztül, ennek köszönhetően gyakorlatilag Fejér elérte a teljes foglalkoztatottságot, és egyéb fontos gazdasági mutatókban, mint például a bruttó átlagkereset is a dobogóra került. Ebben kiemelt szerepe volt véleménye szerint a megye fontos szereplői mellett a Szent István Fejlesztési Programnak is.

A terület kormánybiztosa elmondta, hogy elődje, Navracsics Tibor kormánybiztossága alatt elkészült bázistervet újra kell egyeztetni a megváltozott körülmények miatt, amiért az elhibázott brüsszeli szankciós politika, és az ebből kialakult energiaválság okolható. A cél az, hogy olyan gazdaságfejlesztési irányvonalat határozzanak meg a települési vezetőkkel, a gazdaság szereplőivel és a felsőoktatási intézményekkel a már elindult fejlesztéseket is számításba véve, amelynek köszönhetően a magyar gazdaság húzóerejének számító Északnyugat-Magyarország (Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Zala, Veszprém) köztük Fejér megye is meg tudja tartani vezető pozícióját. A munkahelyek megőrzése kiemelt cél lett. Ezen felül ezek az egyeztetések olyan közigazgatási határokon átívelő fejlesztésekre is nagy hangsúlyt fordítanak, mint amilyen az M81-es beruházása, melynek megvalósításával kapcsolatos kormányzati és térségi együttműködések az utóbbi két-három évben felgyorsultak.

A gazdaságfejlesztési konzultáción együttműködési megállapodást írt alá a kormánybiztos az egyetemek képviselőivel.

Fotós: Kecskés Zoltán

A sajtótájékoztatót követően pedig az egyetemek képviselőivel – Kodolányi János Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem – együttműködési megállapodást kötött, míg az Óbudai Egyetem a gazdasági minisztériummal lép majd egyezségre. Mint azt az aláíráskor hangsúlyozta, mindez azért is kiemelten fontos, hogy a tudományos munka is segíthesse a gazdaságfejlesztést mind a képzéssel, mind a tudományos műhelyek jelentette háttérbázissal, háttértámaszként szolgálva a kiemelt célokat.