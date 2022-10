Az önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően elkészült a sportpálya mellett az a gyerekparadicsom, melynek különleges átadóját csütörtök délelőtt tartották. Az új játszóteret Mikula Lajos polgármester és Varga Gábor országgyűlési képviselő közreműködésével az abai Hétszínvirág Óvoda gyermekei adták át, majd vágták át ünnepélyesen a nemzetiszínű szalagot.

– Az abai játszótér egy átfogó fejlesztésnek a része. Az önkormányzat a tervek szerint kimondottan gyerek- és családbarát, szabadidős és sportcélú zónává szeretné fejleszteni a Szent István teret. Itt van a labdarúgópálya, ide került idén tavasszal a szabadtéri fitneszpark. Most megnyílt a nagy, új játszótér is. A következő fejlesztés, amely a tervek szerint már a tavasszal elkészül, egy közlekedési park a gyerekek részére. A hely adottságai továbbá lehetővé teszik, hogy egy kisebb felnőtt bringa-park is kerüljön később a területre, ehhez azonban még keresi a forrásokat az önkormányzat – beszélt a projektről Mikula Lajos, aki emlékeztetett, hogy néhány éve még milyen méltatlan körülmények voltak itt és mekkora fejlődésen ment keresztül ez a terület, illetve a település többi része is.

Az idén tavasszal adták át a szabadtéri fitnesz parkot.

Fotós: Kecskés Zoltán

– Abán és a két hozzá tartozó kisebb településrészen a 2019 októberi választáskor nem volt modern, jól felszerelt játszótér. A meglévő abai és belsőbárándi játszóterek már nem találkoznak a napjaink elvárásaival. Emiatt az önkormányzati vezetés játszótér-fejlesztésbe kezdett. A két kisebb, alig 300 fős lakossággal rendelkező településrészekre kisebb játszóterek kerültek. Abára a központi településrészen egy nagyobb játszótér épült, ennek az ünnepélyes átadóján lehetünk ma itt – tette hozzá a faluvezető.

A felszereltségéről sokat elmond, hogy felsorolni is nehéz, mennyi játékot telepítettek. A teljesség igénye nélkül néhányat említünk: mérleghinta, rugós motor, rugós lovacska, mókuskerék, lengőgerenda, homokozó, drótkötélpálya, körhinta és dupla torony, mindezeket pedig kamerarendszerrel figyelik.

Varga Gábor országgyűlési képviselő a beruházás részleteiről, valamint arról is szólt, hogy mit jelent a helyieknek a ma átadott játszótér.

– Most egy olyan eseményen vagyunk, amely által ez a város nem csak egy jelentős beruházással gyarapodik, de reményeim szerint ennél sokkal többel; egy találkozási ponttal. Ahol az itt élő felnőttek találkozhatnak, a gyerekek játszhatnak. Azt kívánom önöknek, hogy minél több időt töltsenek itt kellemes társaságban, jó egészségben. Gratulálok azoknak is, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy ez az újabb játszótér megvalósulhasson Abán – fogalmazott a képviselő, majd hozzátette, a játszótereket részben a Magyar falu programból építette a város önkormányzata. Az elnyert támogatás 5,9 millió forint volt, ezt egészítette ki a település saját forrásból további 5,6 millió forinttal. Így összességében 11,5 millió forintból létesültek a játszóterek.