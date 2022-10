A változékony idő miatt úgy döntött a város vezetése, hogy a Móri Bornapok hivatalos megnyitóünnepségét az esőhelyszínen, vagyis az Erzsébet téri Művelődési Ház nagytermében rendezik meg. A nagy érdeklődésre számot tartó eseményre sok díszvendég is érkezett, így valósággal zsúfolásig megtelt a terem, A kiemelt vendégek és a megjelent résztvevők köszöntését követően a Móri Petőfi Sándor Általános Iskola adott énekkel és tánccal tarkított műsort csőszökről, szőlőtolvajokról és persze szüretről.

A megnyitás pillanatai csak ezután érkeztek, amikor Fenyves Péter állt a pulpitus mögé. Mór város polgármestere beszédében úgy fogalmazott: - Ez az ünnep a városunkban a szőlészek, a borászok ünnepe. Ők azok, akik hozzájárulnak testünk-lelkünk táplálásához, elkészítve a kiváló nedűt, a bort.

Majd megnyitotta a 2022-es Móri Bornapokat, mely egyben a 13. Móri Fúvószenekari Fesztivál is.

A hivatalos megnyitó második része, ahogy az minden évben szokásos, a rangos címek átadásáról szólt. Páratlan években adják át a díszpolgári címet az arra érdemes személyeknek és páros években ítélik oda a Pro Urbe elismeréseket azoknak a helyi közösség szolgálatában tevékenykedő személyeknek, gazdasági vagy civil szervezeteknek, akik valamilyen kiemelkedő munkát végezve maradandót alkottak a város számára.

Csákvári Ilona a kezdetek óta a közigazgatásban dolgozik, munkáját nemcsak az ügyfelek és a kollégák értékelték, hanem Mór város is, Pro Urbe díjjal.

Fotós: Hrubos Zsolt

Mivel 2022. van, ennek megfelelően most a Pro Urbe díjakat adták át. Elsőként Csákvári Ilona, a Móri Járási Hivatal vezetőjének méltatása hangzott el. A díjazott már 1983-ban is kapott elismerést, akkor a tanács kiváló dolgozója volt. Több egyetemet elvégzett, dolgozott a polgármesteri hivatal humánügyi osztályán is. Később, 2012-ben ő lett az okmányiroda vezetője, majd átkerült a kormányablakhoz, melynek szervezésében, kialakításában is részt vett, majd 2015 óta a járási hivatalvezető. A díjkiosztón megemlítették, hogy közel négy évtizede aktív tagja a Vöröskereszt helyi szervezetének, és hogy ő a gyerekeknek örömére évről-évre induló karácsonyi ajándékcipősdoboz-akció meghonosítója és motorja. Csákvári Ilonának Fenyves Péter adta át az ezüst pecsétgyűrűt, melyben Mór város címere csillan aranyból.

Ugyanilyen aranyintarziás gyűrűt, a hozzávaló plakettet, oklevelet és persze nagy virágcsokrot ítéltek oda Némethné Utry Editnek.

Az idén januárban nyugdíja vonuló Utry Edit zenei pályán indult, később is hű maradt, így tanított másokat is a zenére, sok fiatalt indítva el a zenei pályára. Aztán 1988-ben Mórra került, tanított, iskolaigazgató volt, majd a város képviselőtestületének tagja. Végül eljött az ezredforduló, és onnantól egészen nyugdíjazásáig ő volt a Móri Polgármesteri Hivatal Humánügyi Irodájának vezetője, így a bornapok főszervezője is.

Kényszerű távollétében lányai Young Kinga és Németh Réka fogadták az elismeréssel járó ajándékokat és tapsot. A hiányzással kapcsolatban beszéltünk Némethné Utry Edittel, aki elmondta és a közösségi oldalán is közzétette, hogy miért nem lehetett jelen az eseményen. A Pro Urbe díjas úgy fogalmazott: -A COVID közbeszólt, pedig most vehettem volna át városunk egyik legrangosabb elismerő címét a “Pro Urbe” díjat. Felemelő érzés, hogy méltónak találtattam e gyönyörű elismerésre. Meghatódva és hálás szívvel köszönöm mindazoknak, akik felterjesztettek, javaslattal éltek és mindazoknak, akik a javaslatot elfogadva méltónak találtak az elismerésre.

A büszke lányok, Németh Réka és Young Kinga vették át Némethné Utry Edit Pro urbe Díját.

Fotós: Hrubos Zsolt

Ezzel még nem volt vége az elismerések sorának, ugyanis a móri Varga és Fiai pincészet megjelent képviselőjének, Varga Máténak adta át a polgármester az Év Móri Ezerjó Bora címet, amit a nagy szakértelemmel dolgozó borász és családja egy 2019-es Ezerjó Selection borral érdemelte ki. A kiváló italnak több elvárásnak is meg kellett felelnie. A Móri Hegyközség és a móri Brindisi Szent Lőrinc Borrend által szervezett borversenyen a legmagasabb pontszámot kell elérnie, arról nem is beszélve, hogy bizonyíthatóan legalább 500 liternek kell lennie a pincében az adott tételből. Varga Máté az elismerő tapson kívül egy faragott díszhordó és egy díszoklevelet kapott.