Az ünnepség elején Bérczi Bernát apát, az intézmény fenntartójának, a Zirci Ciszterci Apátságnak az elöljárója felidézte az iskola hosszú történelmét, amely egészen 1702-ig nyúlik vissza: a négyéves gimnáziumot, ahová három elemi után lehetett bekerülni, a jezsuiták indították el a Fő utcai rendház épületében. Attól kezdve az intézmény, amelyet 1813-ban vettek át a ciszterciek, évszázadokon keresztül alakult, fejlődött, formálódott. Falai között olyan később híressé vált diákok fordultak meg, mint Klebelsberg Kunó, vallás- és közoktatásügyi miniszter, Reguly Antal, nyelvész, Szalai László, történész, Vörösmarty Mihály és Vajda János, költők, de itt tanult Ybl Miklós, építész és Semmelweis Ignác, orvos is. Az intézmény 1921-ben vette fel Szent István nevét. Az 50-es évekbeli államosítást követően az iskolát 1992-ben kapták vissza a ciszterek. - A gimnázium szilárd értékrendet ad diákjainak, hiszen enélkül, valamint edzett lélek és hit nélkül nem lehet sem személyes életet, sem családot, sem pedig nemzetet építeni – emelte ki az apát.

Az ünnepséget és az áldást követően a vendégek bejárták a megújult épületet

Fotós: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Az gimnázium bővítésének terveivel – amelyet a közel 800 fős diáklétszám, a megemelkedett óraszámok, a csoportbontások, a szakkörök megnövekedett száma és végül a mindennapos testnevelés életbe lépése tett elodázhatatlanná – 2012-ben kezdtek foglalkozni. A megvalósításhoz 2017-ben a kormány 2,6 milliárd forintot biztosított. Később az építőipari árak emelkedése miatt újabb forrásra volt szükség. A kormány ekkor újabb 1,6 milliárd forinttal járult hozzá a bővítéshez, amelyhez természetesen a Zirci Ciszterci Apátság is hozzátette a maga részét. A munkák határidő előtt elkészültek.

Az eseményen részt vett Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, aki beszédében felidézte gróf Klebelsberg Kunó a népiskolai hálózat két világháború közötti kiépítésének kapcsán mondott szavait, miszerint van, amit nem lehet sem törvénnyel, sem rendelettel, sem lelkesedéssel, sem ékesszólással segíteni. Csakis téglával és malterrel. A miniszterhelyettes rámutatott, hogy amit Klebelsberg mintegy száz évvel ezelőtt elkezdett, azt most a magyar kormány folytatja – iskolákat épít, bővít és korszerűsít. Mindezt az elmúlt évtized számai is altámasztják: 4576 óvodai és iskolai beruházás valósult meg ebben az időszakban. – Ha csak egyetlen projektet emelek ki, annak keretén belül is épült 32 tanuszoda, 42 tornaterem és 33 iskola bővült új tantermekkel. 26 milliárd forintot fordítottunk az iskolák minél jobb digitális környezetére: 2980 helyen valósult meg digitális fejlesztés, négyezer iskolában épült ki a wifi hálózat és kétezerben szélesítették a vezeték nélküli sávot. Ennek köszönhetően a magyar iskolák digitális ellátottsága az uniós átlagtól már csak egyetlen százalékkal van lemaradva – emelte ki a miniszterhelyettes.

Az ünnepségen köszöntőt mondott Soltész Miklós, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért felelős államtitkára is, aki Szent Bernát szavaival fordult a mai diákokhoz: Lángolj és világíts! – A keresztény értékekkel, amiket itt az iskolában kaptok, nem szabad elbújni, azokat tovább kell adni, hogy a kereszténység lángja tovább égjen és terjedjen – fogalmazott.

Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, majd Cser-Palkovics András polgármester beszéde után az újonnan kialakított udvaron vágták át a nemzetiszínű szalagot, majd Bérczi Bernát megáldotta az épületet, amelyet a vendégek a délelőtt végén be is jártak.