Miután megírtuk, hogy a közelgő tél miatt milyen nagy bajban vannak, és hogy valószínűleg be kell zárniuk a gázfűtéssel működő épületeiket, a sötét pillanatokban sem maradtak magukra. Csak reménykedve fogalmaztuk meg akkor a legfontosabb épület, az orvosi helyiség kapcsán: „Még csak az elképzelés szintjéig jutottak el, hogy talán klímákat kellene ide beszerelni, melyekkel fűteni lehet. Ám jelenleg erre sem futja, sőt mi több, még szakembert sem találtak arra, hogy kiderítsék, lehetséges lenne-e ez a megoldás. Hiszen most mindenki klímát akar, mondja Gyöngyi. Talán ez az írás eljut egy olyan vállalkozóhoz, aki ebben is tud segíteni.” Akkor is mondta: hisz a közösség erejében. Nem is kellett sokat várni, a cikk nyomán jelentkezett is egy kisvállalkozás, hogy eljönnek, felmérik a terepet és ahol tudnak, segítenek. Igazán jó érzés ez – így látja Gyöngyi is. Akinek persze korábbi sejtése beigazolódott: olyan speciális, többszörösen osztott helyiségről van szó, ahol egy klíma nem megoldás.

- A műtő helyiséget talán be lehetne klímával fűteni, de a betegszobákat nem. Itt esetleg az infrapanel lehet megoldás, ezt javasolták a szakemberek. Ennek nézünk most utána, illetve megvárjuk, milyen megoldási lehetőségeket javasol a vállalkozó a felmérés után – árulta el a Herosz vezetője.