A miniszter kiemelte a vadászkutyák kérdését is: - Jó hír, hogy 2020-tól az egyik őshonos magyar kutyafajta, az erdélyi kopó is alkalmazható terelővadászatokra. Bízunk benne, hogy ez hozzájárul a fajta megőrzéséhez, törzskönyvezett egyedszámának gyarapodásához – majd beszámolt arról is, hogy a közelmúltban hatályba lépett vadászvizsga rendelet rendelkezik többek között a magyar agárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsgáról is. - Így már az utolsó akadály is elhárult a magyar agárral történő vadászat útjából és e régi, tradicionális vadászati mód újra gyakorolhatóvá vált. Ezek az újabb lépések hagyományaink megőrzéséhez szükségesek.

A kitüntetések, elismerések átadása után a közel 100 főzőcsapat asztalánál már lassan gőzölgött a sok illatos vadétel, melyek nem csak a zsűrinek okoztak kellemes pillanatokat. Mire elkészült minden, szinte azonnal el is fogyott.

- Az ételek ünnepi, magas színvonalon készültek – mondta el véleményét a zsűri elnöke, Ferenczi István Venesz-díjas mesterszakács. - Ami nagyon tetszett, hogy nem csak pörköltek készültek. Láttunk indiai, ázsiai ihletésű ételt, arab ízesítésű fűszerezést, volt, aki ledarálta a húst és káposztába töltötte, volt, aki céklába töltötte. Szívvel-lélekkel dolgozott mindenki, és valóban nagyon nehéz dolgunk volt a helyezések során.

A jubileumi fesztiválon a Vadgasztronómiai Nagydíjat a Zalaerdő szakácsai nyerték, az Erdei Ételek Mestere elismerést pedig a Vadex Vadvilág csapata nyerte.