Nem túlzás, ha azt mondjuk, rendhagyó évadnyitó áll a Vörösmarty Színház társulata mögött. A hétfő délelőtti esemény középpontjában ugyanis a tervek helyett az energiaválság okozta költségnövekedés és az ezzel járó vészforgatókönyvek ismertetése állt.

– Két problémakör jelenik meg: az egyik a villamos energia, a másik a gáz. A villamos energia a színházat is érinti, a gáz önmagában nem – csak akkor, ha a távhőt érintően is változások lesznek. – kezdte színházban tartott évadnyitón Cser-Palkovics András polgármester, aki arról is beszélt, az áramfogyasztás mértéke alapján a szolgáltatás biztosításához közbeszerzést kellett kiírnia a városnak, s habár az eljárás még nem zárult le, egyelőre nem érkezett ajánlat.

– Ha a mai piaci árakat vesszük figyelembe – egyszerűsítve és kerekítve – nagyjából 250 millió forinttal nőtt meg csak az áramszámlája ennek az épületnek és a Pelikánnak. Könnyen belátható, hogy a kigazdálkodhatóság határán van ez az összeg. Ha és amennyiben a távhő kérdése is fölmerül, akkor ez a tétel a milliárdot is meghaladhatja. Ez egészen biztosan kigazdálkodhatatlan.

A színház vezetése és a fenntartó önkormányzat közösen igyekszik megoldást találni a téli időszakra vonatkozóan, törekedve arra, hogy a szükséges intézkedések az évad végigvitelét ne lehetetlenítsék el.