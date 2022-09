Kicsit ijesztő vagy éppen túlvilági lehetett a ma 10.50-kor Székesfehérváron hallott hang városszerte. Volt, aki az égre nézett, más körbe, vajon honnan jöhet ez a különös hang? Az igazság azonban az, hogy szirénapróbát tartottak a városban pénteken késő délelőtt. A város külső védelmi tervét gyakorolták éppen, melyre portálunk is felhívta korábban a figyelmet. Székesfehérvár, mint olyan város, ahol „veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem” működik, hasonló gyakorlatok elvégzésére kötelezett. Ennek keretében került tehát sor a szirénák kipróbálására is. A város előrejelzése szerint ebben az időben a város általános és középiskoláiban, illetve a felsőoktatási intézményekben is hasonló gyakorlatokat tartottak, tartanak: a tűzriadó során minden iskolában megszólalnak a szirénák.

A nap folyamán azonban még egyszer számítani kell az „égbe nyúló” hangokra: pénteken 11.40-kor lesz még egy szirénapróba!