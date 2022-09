Idén első alkalommal rendezi meg Székesfehérvár önkormányzata, a Harman Becker Kft, valamint az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara a középiskolások számára kiírt ötlet- és prototípusfejlesztő versenyt, amely – ahogy azt Györök György dékán kiemelte – beleillik az egyetem által korábban rendezett vetélkedők sorába. Ezek legfőbb célja, hogy a fiatalokat megnyerjék a mérnökség ügyének, tanulmányaikhoz pedig az Óbudai Egyetemet válasszák. Ugyanakkor azonban a mostani verseny több szempontból is újdonságnak számít Magyarországon és a dékán azt is hozzátette, a résztvevő diákok kreativitásából született ötletek, megoldások akár a támogató iparágnak is hasznosak lehetnek.

A vetélkedő részleteitől Németh Tibor, a Harman oktatási menedzsere, egyben a karon tavaly indított Harman Ipari Tanszék vezetője mutatta be. A versenyre vállalkozó kedvű, 9−13. évfolyamos, kreatívan gondolkodó, ötletekben gazdag középiskolás diákokból álló 3-4 fős - akár egy intézményből, akár több intézményből is összeállt - csapatok jelentkezését várják. Az online selejtezőből a tíz legjobb gárda kerül a döntőbe. A programra október 9. éjfélig lehet jelentkezni az esemény weboldalán (http://harmanhackathon.amk.uni-obuda.hu) a regisztrációs űrlap kitöltésével és egy kisfilm feltöltésével. A kisfilmben a csapat bemutatásán túl egy olyan, saját környezetből hozott problémát kell ismertetni a megoldásra vonatkozó javaslattal együtt, amely műszaki megoldást igényel.

A döntőre október 28-án a Mol Aréna Sóstón kerül sor, ahol a bejutott csapatoknak saját gondolataikat és képzelőerejüket megmozgatva 24 óra leforgása alatt kell teljesíteni a helyszínen bejelentett műszaki kihívást ötlet- és prototípus fejlesztésével.

Az első helyezett csapat több napos tanulmányúton vehet részt, melynek során többek között meglátogatják a londoni Harman Experience Centert is, ám a többiek sem járnak rosszul, hiszen a verseny során összegyűjtött virtuális pénzt értékes, a vállalat által gyártott profi hangeszközökre válthatják be.