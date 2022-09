Ünnepélyes, nemzetiszín szalagátvágással egybekötött útavató volt Fehérvárcsurgón. A bakonyi település rendszeresen pályázik, talán ennek is köszönheti, hogy egyre fejlődik, illetve, hogy évről évre nő a lakosság létszáma. A gyakori pályázatoktól függetlenül még Csurgón sem volt olyan, hogy egy nap alatt négy új utat vehetnek birtokba hivatalosan a lakosok.

A település polgármesterét kérdeztük, hogy hogyan gyúrtak egybe négy útátadást? Temesvári Krisztián elmondta: - Valóban négy darab utcát adtunk át, ám ebből kettő a 2021-es Magyar falu programnak köszönhető. Akkoriban késő nyáron derült ki, hogy elnyertük a forrást, így a rossz idő közeledtével már nem mertünk belekezdeni a munkálatokba, csak idén. Ez a két utca a Béke és a Rákóczi, melyre 32 millió forintot kaptunk. Ám a Béke utca feltárása közben kiderült, hogy olyan rossz állapotú alatta a vízcső, hogy ki kellett cserélni a gerincvezetéket. Az utcák felújítása pályázati pénzből ment ugyan, ám az áremelkedések miatt több mint 3,5 milliót hozzá kellett tennie az önkormányzatnak, hogy ne akadályozza semmi a műszaki terv megvalósulását. Emellett a főnyomócső cseréjének árát, a 16 millió forintot is a falu állta a saját költségvetésének terhére.

Mint megtudtuk, idén is elnyert Csurgó két Magyar falu programos pályázatot, a Diós és a Jókai utca felújítására. Az ebből befolyó 44,5 millió forintot azonnal, a pénz érkezésekor a szóban forgó közterületekre fordították, és így azok még most, a nyár végére elkészültek. A polgármestertől tudjuk azt is, hogy további két utca sorsa is hasonlóan jóra fordult, sőt, a Csurgótól a homokbányáig vezető, rendkívül rossz állapotú út is megkapta már az új kopóréteget. Ez az útfelújítás azonban a Magyar Közúthoz tartozik. Az a szakasz már most is járható, de várhatóan szeptember végén adják át hivatalosan is a forgalomnak.