Az iskolaépület egyre sürgetőbb, ám különböző okok miatt többször is elhalasztott felújításáról mi is többször írtunk a Fejér Megyei Hírlap hasábjain. A konkrét munkák végül idén májusban, még a tanév alatt kezdődtek meg az udvar térkövezésével. Ezt követte a nyílászárók cseréje, új vizesblokkok építése – eddig a három épületből csak egyben állt mosdó a diákok rendelkezésére -, és a teljes elektromoshálózat felújítása. A Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő iskolának sikerült a központi támogatás mellé saját költségvetéséből kigazdálkodnia néhány millió forintot, amiből további kisebb, de az iskola számára fontos felújításokra kerülhetett sor az épületekben. A diákok a megszépült épületeket és tantermeket már a tanévkezdéskor birtokba vehették.

Az ünnepségen a legkisebbek is felléptek

Fotós: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Az általános iskola körzetébe a szári és az újbarki gyerekek tartoznak, de járnak oda Bicskéről, Szárligetről, Tatabányáról és Bodmérról is, a létszám pedig folyamatosan nő. Ahogy azt Németh Norbert, polgármester elmondta, örömteli, hogy míg néhány éve az iskola bezárásának réme is felsejlett Száron - volt olyan osztály, ahol tíznél is kevesebb diák tanult -, addig mára megfordult a trend: az intézmény létszáma meghaladja a 180 főt és ebben a tanévben két elsős osztályt kellett indítani, hogy minden jelentkezőt fogadni tudjanak.

Az átadási ünnepségen jelen volt Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, aki tavaly szintén személyesen jött el Szárra, hogy bejelentse a 142 millió forintos támogatás elnyerését. Az államtitkár a pénteki ünnepségen így fogalmazott: „A kormány részéről a felújítás támogatása becsületbeli ügy volt, hiszen több mint 75 évvel ezelőtt a kommunisták elüldöztek Szárról 170 családot, közel 600 embert, szinte megszűnt a német közösség a településen. Mégis, az a néhány család, akik maradtak, megmentették a német nemzetiséget, kultúrát, nyelvet és a hitüket, valamint később bátran felvállalták mindezt”. Hozzátette, a német nemzetiségi önkormányzatok országos szinten három, helyi szinten 69 iskolát tartanak fent szerte az országban.

Az iskola felújítása nem fejeződött be, már a tervek is megvannak a munkák folytatására, ám ehhez először forrást kell találnia a településnek.