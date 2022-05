A Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola udvarát három épület öleli körbe, negyedik oldalát a szomszédos óvoda határolja. Az alsósok tantermeit magába foglaló épületben nincs mosdó, a kicsiknek át kell járniuk a lenti épületbe. A barnára festett faablakok legalább 70 évesek, szálkásodnak és rosszul szigetelnek. A szünetekben szörnyű, felrepedezett aszfalton szaladgálhattak csak a diákok. Néhány éve a konyhát sikerült felújítani, de máshoz nem nyúltak. A felújítás már évekkel ezelőtt minden téren halaszthatatlanná vált.

– Az iskola felújításának kérdése hosszú évek óta húzódik, már 2019-es polgármesterré választásom előtt is terítéken volt, de érdemi lépés nem történt az ügyben. Három évvel ezelőtt aztán Tessely Zoltán képviselő ígéretet tett arra, hogy segít forrást szerezni a munkálatokra. Közbenjárására kaptunk – pontosabban az iskolát akkor fenntartó székesfehérvári tankerület kapott – 100 millió forint támogatást. Mivel tudtuk, hogy ez a pénz nem lesz mindenre elég, úgy határoztunk, a felújítást több ütemben valósítjuk meg – elevenítette fel a történteket Németh Norbert polgármester. Első körben a tervek között olyan, már halaszthatatlan problémák megoldása szerepelt, mint az udvaron állandóan átfolyó csapadékvíz elvezetése, az udvar újraburkolása, új vizesblokkok kialakítása, hogy minden épületben legyen elérhető mosdó, ajtó- és ablakcsere, valamint az elektromos hálózat felújítása és a lámpák cseréje. A tankerület el is kezdte a terveztetést, ám közben az élet másként alakult, az iskola működtetését az óvodát is fenntartó Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat vette át.

Ez viszont újabb bonyodalmakat okozott a felújítással kapcsolatban, a 100 milliós, célzott támogatást ugyanis a tankerület kapta, és mivel a pénzt ők nem adhatták tovább, ezért az visszakerült a kormányzati alapba. A két évvel ezelőtt kezdődött pandémia aztán még tovább hátráltatta a felújítási projektet. Mindeközben egy nyári zivatar alkalmával lezúduló csapadék alámosta az alsó épületet, a technika terem alatt beszakadt a betonpadozat. Az önkormányzat, mivel kártérítést nem kapott, saját erejéből cserélte ki az épület padozatát, hogy ősszel az érintett teremben is elindulhasson az oktatás. – Mindezek tetejébe megjelent egy új kormányrendelet, ami előírta, hogy a nemzetiségi önkormányzatoknak mint fenntartóknak az ingatlanok vagyonjogát is át kell venniük. Ez újabb feladatokat rótt ránk, hiszen nemcsak az iskola épületeit, de az óvodát is érintette. A több mint egymilliárd forintos vagyon teljes átadás-átvétele nagy felelősséggel járó munka volt, ami újabb hetekbe telt – mondta a polgármester.

2021 tavaszán aztán az építőiparban bekövetkezett áremelkedés miatt újra kellett gondolni a terveket és a felújítás költségvetését, no és persze a kényszerűségből visszaadott támogatás helyett újat is kellett szerezni. Ez végül Ritter Imre német nemzetiségi képviselő közbenjárására sikerült. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár tavaly februárban Száron jelentette be, hogy a felújításra 143 millió forintot adnak az iskolának a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül.

Így érkeztünk el idén április közepére, amikor végre megtörtént az első „kapavágás” – az udvaron felbontották az aszfaltborítást. A tervezett munkákat igyekeznek egyeztetni a tanítással, hogy az iskolát ne kelljen bezárni, és szeretnék, ha nyár végére minden elkészülne. Az első ütem lezárása után további felújításokat, illetve fejlesztéseket is terveznek az intézményben.