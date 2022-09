Az ünnepélyes átadón ott voltak a helyi képviselő-testület tagjai, Szalai János Milán polgármester, Varga Gábor országgyűlési képviselő, az intézmény vezetői és munkatársai, valamint az édes kicsi gyerekek is, akik műsorukkal pillanatok alatt belopták magukat a jelenlévők szívébe.

– Egy nagyon fontos állomásnál tartunk, nagyon régóta szerettük volna, hogy ez az álom megvalósulhasson. A településen folyamatosan nő a gyermekek száma, így az óvoda kapacitása már nem volt elegendő, ezért is oly fontos mérföldkő ez a beruházás, melynek köszönhetően már három óvodacsoporttal indulhattak el a szeptemberi foglalkozások. A bővítés jól mutatja, hogy egyre több fiatal marad itt helyben, vagy éppen költözik vissza településünkre – kezdte beszédét Szalai János Milán polgármester. Emlékeztetett, hogy az elmúlt 3 évben mindig jutott egy-egy jelentősebb felújítás, átalakítás az intézmény vonatkozásában. Megújult és korszerűbb lett a konyha, amely nagy mértékben megkönnyíti az iskolai és az óvodai étkeztetést, valamint egy másik elnyert pályázati forrásnak köszönhetően pedig hamarosan lecserélődik a teljes tetőszerkezet, amely egy hosszú évek óta fennálló problémát, a beázást fogja orvosolni – fogalmazott a településvezető, majd a csoportszobához tartozó technikai részleteket ismertette.

– A tavaly beadott és elnyert magyar falu program pályázatának köszönhetően az önkormányzat közel 33 millió vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az elnyert forrásból csoportszoba, az összekötő folyosó nyílászárói, padlózata, mennyezete került kicserélésre. Kiépült egy teljesen új vizesblokk, a hozzá tartozó szaniterekkel, szigetelést és új tetőszerkezetet kapott a teljes épületrész. Az új csoportszobához, új bútorzat is dukál, így a berendezési tárgyak is újonnan kerültek beszerzésre. Természetesen, ahogy minden intézménynél, az óvoda épületére is folyamatosan lehetne költeni, de én azt gondolom, a hamarosan megvalósuló tetőcsere után, egy összességében jól felszerelt, külsejében is kifogástalan intézményről beszélhetünk majd.

Varga Gábor országgyűlési kiemelte, hogy a polgármester már az első találkozásukkor jelezte (2019), hogy a megnövekedett gyereklétszám miatt szükséges az Alapi Óvoda - Mini Bölcsőde bővítése. Kiemelte, hogy az elnyert forrásoknak köszönhetően, a mai nappal ez is megvalósulhatott. A képviselő emlékeztetett, hogy hamarosan az alapi iskola felújítására is sor kerülhet, ami szintén egy régóta dédelgetett álom a településen.

Ezt követően a gyerekekkel együtt átvágták a nemzeti színű szalagot, mely után a lurkók hivatalosan is átvehették új otthonukat, a jelenlévők és a szülők nagy-nagy örömére.