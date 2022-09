Gartainé Fodor Ildikó háziorvos arra kéri a lakosokat, hogy a jövőben, a vizsgálatra egyszerre érkezők tömörülésének elkerülésére, előzetes időpontegyeztetés után érkezzenek a betegek a rendelőbe. Időpontot a 22/250-022-es telefonszámon kérhetnek.

Annak érdekében pedig, hogy a telefoncsörgéssel ne zavarják a rendelést azok, akik csupán állandó gyógyszereiket szeretnék felíratni, létrehoztak egy e-mail címet, ahová receptigényüket kényelmesen, otthonról is eljuttathatják. Ez az [email protected], de az ilyen jellegű kéréseket bedobhatják az orvosi rendelő folyosóján, külön erre a célra kihelyezett ládába is. Mindezek mellett a rendelési idő első órájában telefonon is fogadják az állandó gyógyszerekre vonatkozó vény igényeket. Ha e-mailben, vagy a ládába dobott papíron kérik a gyógyszerek felírását, mindenképpen tüntessék fel a beteg teljes nevét, TAJ számát és a felírandó gyógyszerek pontos listáját!

A recepteket naponta egyszer, a rendelési idő után küldik el az EESZT rendszerébe – a köznyelvben a felhőbe -, így azok másnap lesznek kiválthatók.