Szombaton délelőtt a korábbi években megszokott módon a fogathajtóversenyekkel indult a nap, amire sokan kilátogattak. Eddigre azonban már álltak a kézművesek sátrai, amelyekben szigorúan minőségi termékeket kínálnak a készítők idén is, kicsit odébb pedig hatalmas üstökben rotyogtak a különböző pörköltek. Az enyhe szél vitte az illatát a szürkemarha-, és a birkapörköltnek, de főtt a vadragu és a Levente-módra készülő bivalypörkölt is, amelyet a rendezvény megálmodója, Viszló Levente, a Pro Vértes Alapítvány elnöke minden évben megfőz. És hogy mitől lesz Leventés? – Az ellenségeim szerint attól, hogy éjfél előtt nem készül el – válaszolta nevetve az elnök, aki a fogathajtóversenyek megnyitóján arról is beszélt, csak az utóbbi száz esztendőben nem használja az ember a mindennapos munkájához vidéken a négylábú munkatársait, azaz a lovakat. Hozzátette, ezekben a nehéz időkben azonban nem tartja elképzelhetetlennek, hogy ismét nagyobb szerep jut majd nekik a mezőgazdasági munkák elvégzésében. Ezért is tartaná fontosnak, hogy az idősebbek megtanítsák a fiataloknak, hogyan kell az állatokkal bánni.

Történelmi időrendben haladva, a lovaktól a mezőgazdaságban az úgynevezett csettegők vették át a szerepet. A tavalyi év után idén is megrendezték a Natúrparki Csettegőtalálkozót. Ezúttal is jó pár darabot állítottak ki a csettegő hangot kiadó, kiszuperált autók alkatrészeiből, egyedileg készített szállítójárművekből, amelyeket annak idején a gyümölcs- és szőlőtermelők használtak, sőt akadnak, akik méh használnak ma is. A hibrid herkentyűk idén is nagy népszerűségnek örvendenek.

Akinek még nincs délutáni programja, annak érdemes felkerekednie és kilátogatnia Csákvárra, ahol délutánra is jut még látványosság. A színpadon a kulturális programokat 14.40 órakor pásztorkutya szépségverseny szakítja meg, a fogathatjó lovaspályán 14.15 órakor kezdődik a csikósbemutató és 16 órakor a vadászhajtás, de mindig látványos a legelőn a lovasok vágtája, amit 16.30 órára hirdettek meg az idén.