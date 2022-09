Ez év július 9-én érkezett a közlemény, miszerint megváltozik a forgalmi rend a Mátyás király körúton a Várkörút, Dózsa György út csomópont – Szabadságharcos út közötti szakaszán, valamint az útszakaszról megközelíthető Zichy liget, Ybl Miklós utca, Eszperantó tér, Színház utca, Dr. Koch László utcák megközelíthetőségének tekintetében. Akkor szeptember közepére ígérték a korlátozás végét – melyet, mint most saját szemünkkel is láthattuk, láthatjuk, be is tartottak, hiszen szeptember 14-én kora délután lekerültek az útról a lezárást biztosító kordonok.

A Mátyás király körút tehát ismét teljesen járható, azonban – és erre egy újabb közleményben hívták fel a figyelmet – még továbbra is munkaterületnek számít, azaz továbbra is előfordulhatnak itt és a Schwäbisch Gmünd utcában időszakos korlátozások, terelések.

Ugyan zajlik még a munka, de maga az út már járható

Forrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A kordonbontásra személyesen is kilátogattunk. Az eszközöket Májer László rendőr őrnagy, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársa, valamint a városgondnokság és a kivitelező cég szakemberei vitték le az útról a Szabadságharcos út és a Várkörút felőli oldalon nagyjából egy időben, 13.45 óra előtt pár perccel. Az első jármű, amely ezen a szakaszon áthaladt, egy fehér robogó volt, őt követte több autó is. A "megnyitónak" azonban a heves dudaszó is alapot adott, ugyanis sokan még az új rendszer szerint közlekednének az érintett szakaszon és annak környékén, holott a visszaállított forgalmi rendre táblák és a lámpák is "figyelmeztetnek". (Itt jegyezzük meg, a Szabadságharcos út irányából egy 30-as, legnagyobb megengedett sebességet korlátozó tábla is kikerült a Mátyás király körútra.)

A megengedett maximális sebesség az útszakaszon 30 km/óra

Forrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A vezetőket pedig arra kérjük, ne csak saját testi épségük érdekében, de amiatt is vezessenek óvatosan, hogy a még az úton, út szélén dolgozókra is figyeljenek!