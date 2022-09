Jelenleg közel száz kutya és 107 macska lakik a Takarodó úti telepen, ahol mindig szívesen látják azokat az önkénteseket, akik segítenek a kutyák sétáltatásában, illetve foglalkoznak, játszanak a cicákkal a macskaóvodában és a felnőttek szállásán.

A Herosz Állat- és Természetvédelmi Egyesület idén 30 éves, a vasárnapi önkéntes munka – bár ugyanolyan volt, mint máskor – egy kicsit a születésnap jegyében is zajlott. Krepsz Gyöngyi, a telep vezetője ezúttal is elmondta, nagyon várják az állatok a szerető gazdikat. Akik szívesen fogadnának örökbe, azok hasznos információkat találnak a Fehérvári Állatotthon holnapján és közösségi oldalán is, ahol egyúttal meg lehet nézni a gazdira váró állatokat is. Ezen felül a napi nyitvatartási idő alatt személyesen is el lehet látogatni a telepre, ebben az esetben azonban érdemes előre időpontot foglalni, hogy a dolgozók tudják fogadni az érkezőt és válaszolhassanak a felmerülő kérdésekre. Szívesen segítenek a megfelelő példány kiválasztásában is annak tükrében, hogy hová és milyen körülmények közé vinné az örökbefogadó a kutyát, vagy a macskát: van-e ott esetleg másik állat, kinti vagy benti tartásra szánják és így tovább. A telepvezető azt is kiemelte, ha úgy szeretnék, időt is adnak az ismerkedésre, a leendő gazda többször is találkozhat a kiválasztott állattal, mielőtt hazavinné.

Az egyesület továbbra is szívesen vesz mindenféle adományt, beleértve a pénzt is, hiszen a megnövekedett rezsiköltségek miatt még ők sem tudják, hogy oldják meg az épületek fűtését a télen. Továbbra is várják a papírdarálékot, szénát, szalmát, forgácsot, illetve a tél beállta előtt a ruhákat, amivel az állatok fekhelyét ki tudják bélelni, de minden egyéb tárgyadománynak is örülnek. Állateledel, vitaminok, gyógyszerek pedig mindig jól jönnek.

Aki önkéntes munkát vállalna az egyesületben, az a közösségi oldalon a Fehérvári Állatotthon Önkéntesei elnevezésű csoporthoz csatlakozva kérheti a felvételét. Az önkéntesek feladatai nemcsak a telepen történő munkára, illetve az állatokkal való foglalkozásra terjednek ki, de az adománygyűjtésében is részt lehet vállalni.