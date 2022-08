A felállított színpadon egész nap szórakoztatták a nézőket, a szülők, nagyszülők örömére szolgál a helyi óvodások és iskolások szereplése. A Gyöngyvirág nyugdíjas klubnak a kúriában van állandó klubhelyisége, ők minden rendezvényen kitesznek magukért, miként most is - kínálnak, segítenek, s énekeltek is. Ilyenkor ítélik oda a Legszebb konyhakertek és a Felcsút virágos portája községi díjakat, illő ajándékok kíséretében. A zöldségeskert-kategóriában Apró Krisztián, Kemele Jánosné és Zábó Lászlóné érték el az első háromnak járó elismerést, a virágos udvarért Fehér Tamásné, Miklós Dénesné és Dobos Erzsébet vehette át a díjat, különdíjat kapott Németh Péter.

Sok a helyi s a környékbeli fellépő, Szecsődi Zsuzsa így igyekszik lehetőséget adni a falunapon a megismerkedésre, bemutatkozásra évről-évre. A felcsúti Fehér tigrisek Kempó HSE bemutatója, a csákvári Gyémánt Gospel Kórus, a bicskei Mayer Táncműhely, a Vértesacsai Német Nemzetiségi Tánccsoport és a Schwowischl Buam zenekar mellett estére kelvén a könnyűzenéé volt a főszerep. A kísérőprogramok közül népszerű volt a kislányok körében a profi arcfestés, kitelepült a rendőrség és az alcsútdobozi önkéntes tűzoltók is kedveskedtek a gyerekeknek.