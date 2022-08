A kormány honlapjának tanúsága szerint tavaly 2351 önkormányzat nyújtott be érvényes támogatási igényt, így mintegy 180-190 ezer család kaphatott a téli tüzelőjéhez segítséget. A központi költségvetésről szóló törvény – a tavalyi évhez hasonlóan – 2022-ben is ötmilliárd forintot biztosít az ötezer főt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzatok részére szociális célú tüzelőanyag vásárlásához. A pályázat augusztus 31-én zárul, azokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig legkésőbb szeptember 30-ig dönt a belügyminiszter. Az önkormányzatok által igényelhető fa mennyisége nem változott.

A zámolyi önkormányzat már beadta az igényt, reménykednek a pozitív elbírálásban és abban, hogy az idén az elmúlt évekhez képest némileg több fát ítélnek meg nekik. – Egy hosszú, bonyolult képlet alapján számolják ki, hogy az egyes települések mennyi fára pályázhatnak. Ez a mi esetünkben 110-120 erdei köbméterre szokott kijönni, amiből az elmúlt években 80-90 erdei köbmétert ítéltek meg – válaszolta kérdésünkre Sallai Mihály, Zámoly polgármestere, aki azt is elmondta, hogy a faluban – más településekhez hasonlóan – az erre vonatkozó helyi rendelet értelmében döntik el, kik és mennyit kaphatnak belőle. Általában minden pályázónak tudnak biztosítani tűzifát. A juttatott mennyiség – családonként általában 1-5 köbméter – ugyan nem oldja meg a téli tüzelési gondot, de segítséget jelenthet.

Pátkán még csak ezután fogják beadni a minisztérium felé a pályázatot, de ahogy azt Nagy Dániel polgármestertől megtudtuk, a település a központi számítás alapján 80-90 erdei köbméter fára adhat be igényt. Ők sem szokták megkapni a maximálisan igényelhető mennyiséget, általában 60-70 erdei köbméter fát ítélnek meg nekik. Ám idén ők is reménykednek, hogy a korábbi évekhez képest kicsivel több jut a településre. Azt is megtudtuk, hogy Pátkán kemény lombos fára pályáznak minden évben (lágy lombos fára, illetve barnakőszénre lehet még támogatást igényelni, de önkormányzatonként csak egyfajta tüzelő kérhető). – Nálunk az a gyakorlat, hogy ha van maradékunk a szociális keretből, abból később még veszünk tűzifát. De hogy mennyit költhetünk, az csak november környékére derül ki – tette hozzá Nagy.

A pályázati kiírásban az is szerepel, hogy az elnyert tűzifa elszállításából származó költségek, ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást, minden esetben a nyertes önkormányzatot terhelik. Ez főleg a kisebb településeken jelenthet nehézséget. – Nálunk ez a költség tavaly meghaladta a 400 ezer forintot, de a gázolaj drasztikus áremelkedése miatt az idén várhatóan még többe fog kerülni. A költségeket tovább növeli, hogy a fát kézzel mozgatható méretűre kell darabolnunk, hogy a háztartásokba ki tudjuk szállítani. Idén annyival könnyebb a helyzet, hogy a Magyar falu programban vásároltunk egy nagyteljesítményű láncfűrészt. De persze így is rengeteg időbe telik, hogy a fát felkuglizzuk – mondta Sallai, aki azt is elárulta, a benzinkutakon érvényben lévő tankolási szabályok miatt a kiszállítás is bonyolultabb lett. – Jelenleg csak 20 liter gázolajatkapunk kannába, azt is piaci áron, így naponta szaladgálhatunk a benzinkútra, ha nem akarunk eldöcögni a traktorral Fehérvárra vagy Csákvárra. Ha azonban el is mennénk, sem járnák sokkal jobban, mivel Csákváron legfeljebb 40, Fehérváron 50 litert lehet tankolni. Mire megfordulnánk, a fele kifogyna – mondta.

A többéves tapasztalat szerint a pályázaton igényelt fa novemberre érkezik meg azokhoz a rászoruló családokhoz, akik a helyi rendeletben szabályozott módon benyújtották az igényüket. Arra, hogy az idén az energetikai vészhelyzet miatt lesz a Belügyminisztériumnál pótpályázat, sem a pátkai, sem pedig a zámolyi önkormányzatnál nem számítanak. Arra viszont igen, hogy megnő majd az igénylők száma. Nagy Dániel hozzátette, szerinte ismét megjelennek olyan problémák is, mint például az út széli falopások, amelyek pedig az elmúlt tíz évben visszaszorultak.

Bodajk ebben az évben is megrendelte a szokásos évi mennyiséget, ahogy minden esztendőben. A betervezett több mint 200 köbméterrel a több mint négyezer fős város most is igyekszik kielégíteni a rászorultak igényeit. Az érkező famennyiség nem mindig annyi, mint a megrendelt, de mivel ilyenkor egyszerre sok helyre kell sok fát vinni, ezért minden alkalommal azzal a mennyiséggel kell gazdálkodni, ami érkezik.

Bakonycsernye viszont egyáltalán nem szállt be a szociális fa igénylésébe. A nagyközség képviselő-testületének döntése alapján nem rendeltek fát, így a vegyestüzelésű kályhákkal, kazánokkal fűtő lakosoknak saját maguknak kell megoldani a beszerzést. Igaz, ezt a csernyeiek eddig is megoldották.

A 81-es főút másik oldalán, Csókakőn 95 köbmétert rendelt az önkormányzat. A megérkező szállítmányt mindig egy helyre deponálják, majd a községgazdálkodás munkatársai házhoz viszik a rászoruló családok udvarára, mondta el kérdésünkre Fűrész György polgármester.

Pázmándon is készülnek már a télre. Virányiné Reichenbach Mónika polgármester elmondta: tervezik benyújtani a maximális igényelhető mennyiségre a pályázatukat, kérvényüket.

– Biztosan több lesz az igény idén – szögezte le a település vezetője, s hozzátette: – Készülünk rá, mert eddig nagyon sokan kizárólag gázzal fűtöttek és a házakban a lehetőségét sem hagyták meg a fatüzelésnek. Tekintettel, hogy ma egy kémény újra üzembe helyezése szigorú szabályokhoz kötött és jelentős anyagi teherrel jár az érintett családok számára, kilátástalan helyzet alakulhat ki. Folyamatos ennek a felmérése a családsegítővel és a szociális szakemberekkel.

Majd pedig rámutatott: – Szerencsére Pázmándon többségben olyan emberek élnek, mint a hangyák A tücsök és a hangya magyar népmesében. Jó előre gondolkodnak és felkészültek a nyugati országokban már hónapok óta jelen lévő energiaválságra. De a szolidaritás és empátia alapján a többieket sem hagyjuk cserben!