A székesfehérvári Árpád Technikumból vitt el egy 10. osztályos fiút hétfőn a Terrorelhárítási Központ. A fiú, a TV2 információi szerint mészárlásra, merényletre készülhetett, ezért a TEK már figyelhette egy ideje, ugyanis több autóval is érkeztek érte az iskolába. Úgy tudni, a diák muszlim származású és honvéd kadét szakon tanul az iskolában. A TV2-nek nyilatkozó, magát megnevezni nem kívánó szemtanú szerint a diákok azt feltételezték, hogy a fiatalember egy szektához tartozhatott, a gyilkoláshoz is innen vehette az ötletet – áll a tudósításban, ahogy az is: a diák továbbá a közösségi oldalakon osztott meg olyan tartalmakat, amelyek aggodalomra adhattak okot. A feol.hu megkereste a Központi Nyomozó Főügyészséget, amelytől további tájékoztatást kért. További információk esetén folytatjuk.