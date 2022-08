A szomszédunkban több hónapja zajló háború hatásait országunk és így megyénk is megérzi. Nemrég még az Óbudai Egyetem Hosszúsétatéri Kollégiumában is megszálltak menekültek, hamarosan azonban a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban sem maradnak, csak a Szabadságharcos úti egykori kollégiumi szárnyban, illetve a József Attila Kollégiumban adnak szállást számukra. Mindezt közösségi oldalán írta meg Cser-Palkovics András polgármester, aki azt is lejegyezte: a tavaszi állapothoz képest a közel 200-ról mintegy 90-re csökkent azoknak a száma, akikről a városban a különféle szálláshelyeken gondoskodni kell. Ennek oka, hogy a menekültek egy része hazatért, másik részük pedig más településeken kapott szállást.

S itt következik az átfedés a menekülteknek érkező adományok, valamint a rezsitámogatási program között. "Az állam maradéktalanul kifizette és fizeti az önkormányzatunk minden, menekültekkel kapcsolatos költségét, az Alba Bástya Család és Gyermekvédelmi Központ pedig továbbra is folyamatosan gondoskodik a menekültekről. Tekintettel arra, hogy Fehérváron a menekültek ellátása messze nem okozott akkora logisztikai, humanitárius és anyagi problémát, mint elképzelhetőnek tartottuk, az ukrajnai menekültek ellátásához létrehozott adományszámlán lévő összeget szeretnénk más, de ugyanígy szociális célra felhasználni" – írta meg a város első embere. Ez jelenleg egy "szűk 13 millió forintnyi" összeget jelent, s az adományozók beleegyezésével használnák fel a háború hazai következményét, az energiaválságot enyhítendő. Vagyis teljes mértékben szociális alapon, a rászorulók rezsiterheinek enyhítésére használnák fel.

Cser-Palkovics András leszögezte: az adományozók közül a cégeket (mivel az ő elérhetőségeikkel rendelkeznek) felkeresi az önkormányzat és az engedélyüket kérik az adományok céljának módosításához. A magánszemélyként adományozók esetében nem rendelkeznek elérhetőséggel, így a közösségi oldalon, valamint a város felületein keresztül tájékoztatják őket a szándékunkról, egyben kérik a beleegyezésüket adományaik új célra fordításához!

A beleegyezést, vagy az elutasítást írásban, a [email protected] e-mail-címen tehetik meg. Ameddig ezt nem teszik meg, az általuk adott összeghez nem nyúl az önkormányzat.