Többen a nem kívánt "takarodó" dokumentálásával is megpróbálkoztak a közösségi oldalon (sőt, még az elemlámpa/gyertya piaci értéke is azonnal megugrott a környéken), mi ehelyett egy beszédesebb ábrán mutatjuk, milyen kiterjedt is volt az üzemzavar. Az E.ON oldalán mindenki számára elérhető a térkép, ahol ellenőrizni lehet, bejelentették-e már mások az áramszünetet, a szakemberek tudnak-e már a problémáról. Az áramszünetek térképe alapján tudjuk mi is, hogy 23:30-kor már csak a Tolnai utcában voltak áram nélkül az érintettek, 23:40-kor pedig ennek az utcának is már csak egy részén, tehát szakaszosan sikerült megoldani a problémát.

Természetesen megkérdeztük az okokról az E.ON-t, amint megtudjuk, mi történt, hírt adunk róla.