Nagy az izgalom az intézmény diákjai között, hiszen a készülő alkalom egyben egy vizsgaelőadás is lesz majd, ahol értékelik a táncosok teljesítményét és megajánlják a jegyüket, ami bekerül az év végi bizonyítványukba. Az iskolában néptánc, társastánc, modern tánc, hip-hop és balett tánc stílusokat is tanulhatnak a gyerekek. A gálán fellép majd a sárszentmiklósi hip-hop csoport, a töbörzsöki balettcsoport, a Sárszentágotán működő néptáncos osztályok, népi énekesek és a Tendance társastánc csoport. Az esemény végén az intézmény vezetője, Iker Józsefné értékeli a táncosok munkáját, illetve az éves munkát. A vizsgaelőadás egyben egy kimondottan szórakoztató és szép műsor is egyben, amit az érdeklődők a Sárszentágotai Művelődési Ház előtt nézhetnek meg délután négy órától. Az ágotai alkalmat követően, június 14-én Sárbogárdon is megrendezik az évzáró gálát, a József Attila Művelődési házban, ahol több száz tanuló ad majd számot tudásáról és tehetségéről.