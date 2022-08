Az iménti szöveget a székesfehérvári helyi járatokon is viszontláthatják az utasok. Ismeretes, augusztus 1-jével új díjszabást vezettek be a megyeszékhely tömegközlekedésében, amelynek köszönhetően nem mindegy, hogy valaki elővételben vagy a buszon vásárolja meg menetjegyét, de ugyanígy érdemes áttérni a hagyományos papírformáról az elektronikus jegyre, bérletre is. Már ha olcsóbban szeretnénk hozzájutni az utazást igazoló tiketthez. (Az első nap tapasztalatairól itt írtunk.)

Természetesen könnyen előfordulhat, hogy valaki még az augusztus 1-jei árváltozást megelőzően tett szert akár nagyobb mennyiségű jegyre. Nos, jelen cikk elsősorban nekik szól, ugyanis azon személyek, akik az imént megadott határidő előtt vásárolták meg jegyeiket, legkésőbb augusztus 31-ig cserélhetik azokat az új fajtára, díjmentesen.

A Volánbusz Zrt. gyorsan válaszolt kérdéseinkre, így tőlük tudjuk, hogy augusztus 31-e után egészen december 31-ig már 20 százalékos kezelési költség ellenében lehet visszaváltani a korábban megváltott jegyeket. A visszaváltásra személyesen, a székesfehérvári Volánbusz pénztárakban (autóbusz-állomás, ügyfélszolgálati iroda és Jancsár utcai pénztár) van lehetőség. A székesfehérvári helyi járatok díjszabásában bekövetkező változásokról pedig a Volánbusz honlapja és Székesfehérvár városportálja is tájékoztatta, tájékoztatja az utazóközönséget.