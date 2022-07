Az nem újdonság Székesfehérváron sem, hogy mobiltelefon segítségével is lehet már jegyet és bérletet váltani az országos és városi helyi buszokra – erre már 2020 óta van lehetőség. Viszont az online rendszer még mindig rendkívül kihasználatlan – árulta el csütörtöki sajtótájékoztatóján Mészáros Attila alpolgármester, aki az új rendszer bevezetésének részleteit tárta a nyilvánosság elé. A fehérváriaknak csupán 10 százaléka vesz elektronikusan jegyet, 6 százaléka teljes árú, 11 százaléka pedig kedvezményes bérletet. Mindenki más még mindig sorban áll és papíralapú jegyet, bérletet vált. Az áremelkedések miatt azonban már a város sem tudja tartani tovább a papírszelvények árait, így azok augusztus 1-től átlagosan 20 százalékkal nőni fognak. Viszont – hangsúlyozta az alpolgármester -, az online váltott jegyek, bérletek ára nem nő, azok a jelenlegi papíralapú változatok árával fognak megegyezni. Viszont alapvetően megváltozik az elektronikus jegyek, bérletek felhasználása, ugyanis időalapú lehetőségek közül válogathat az utazóközönség.

Drágább a papír, időalapú és olcsóbb az online

Vagyis, aki augusztus 1-je után például a buszon szeretne jegyet vásárolni, 310 forint helyett már 400 forintot kell fizetnie. De ha online vásárol egy 90 perces fehérvári elektronikus buszjegyet, akkor csak 280 forintot kell fizetnie. És ezzel másfél órán keresztül akárhány buszra átszállhat, nem kell új jegyet váltania. Az utazók a 90 perces mellett választhatnak 24 és 72 órás jegyet, illetve 15, 30 és 90 napos bérletet is – ez utóbbiaknál megszűnik a hófordulós jelleg, vagyis attól az időponttól érvényes, amikor megváltja a vásárló a bérletet. A diákok azonban csak 30 napos, a 65 év alatti nyugdíjasok pedig 30 és 90 napos bérleteket válthatnak. – Célunk ezzel az, hogy megszűnjön a sorban állás és a papíralapú jegyek helyett online vásároljanak az emberek – tette hozzá az alpolgármester.

Mi kell az online vásárláshoz?

Az online alapú buszjegyvásárláshoz okostelefonra, érvényes e-mail címre, bankkártyára, illetve internetelérésre, valamint egy applikáció (egyszeri) letöltésére van szükség. A https://mobiljegy.nmzrt.hu/ oldalon látható és kiválasztható a kilenc alkalmazás közül az, amelyik nekünk a legmegfelelőbb. A letöltött applikáció első alkalmazásakor regisztrálni kell, ehhez szükséges a saját e-mail cím, ide küldik majd később a számlát, ha azt is kérünk. Ezeken az alkalmazásokon értelemszerűen ki lehet választani minden szükséges elemet: a várost, a jegy- illetve bérlettípust, az érvényesség kezdetének időpontját, és itt kell megadni a kért igazolványszámokat is.

Hogyan kell használni az elektronikus jegyeket, bérleteket?

Az így vásárolt jegyek, bérletek használata pedig a következőképp alakul: a busz első ajtajának oldalán vagy a sofőr mellett találunk egy QR-kódot, erre kell irányítani a jegyet, bérletet, amelyet a mobiltelefonon aktiválunk azzal, hogy rábökünk az ujjunkkal az alkalmazásban. Amikor rábökünk az online megvásárolt jegyre, bérletre, előugrik a telefon kamerája, az fogja beolvasni a busz QR-kódját. Amint ez megtörténik, előugrik egy animáció a telefonon, amelyet be kell mutatni a buszvezetőnek. Trükközni nem lehet – tudtuk meg -, ez az animáció ugyanis rendszeresen változni fog.

Kinek nem kell bérletigazolvány?

Egyéb változások is várhatók augusztus 1-től: a diákoknak nem kell bérletigazolványt használniuk, elég lesz felmutatniuk a diákigazolványt és személyigazolványt, amelynek számát a bérletre is rögzíteniük kellett. A nyugdíjasoknak azonban továbbra is kell váltaniuk bérletigazolványt.

Egy új buszjárat is indul

Mészáros Attila elmondta azt is: a jelenlegi gazdasági helyzetben nem fogják tudni mostanában bevezetni a hálózatbővítést, melyet az elmúlt hónapokban széles társadalmi egyeztetés mellett összeállítottak, ám mégis lesz egy új járat: 26C jelzéssel Csalára – és azon belül is a Depónia Kft. új telephelyére – jár majd a busz munkanapokon. Ez nem csak a Depónia dolgozóinak, de a csalaiaknak is jó hír lehet.

S akkor lássuk az augusztus 1-től érvényes árakat: