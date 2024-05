Érthető az izgatottság: ezen a napon ugyanis a hivatásos, az önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok is betekintést engednek munkájukba, az életterükbe. Ezen a napon – 2024-ben május utolsó vasárnapján, tehát május 26-án – a Fejér megyei tűzoltóságok szertárkapui is kinyílnak, a szervezők pedig szeretettel várják a családokat, hogy – például gyermekeikkel közösen – megtekintsék a tűzoltójárműveket, az eszközöket és a felszereléseket. Sőt mi több, a hivatásos tűzoltó-parancsnokságon próbariasztást is bemutatnak a tűzoltók – tudtuk meg a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóközleményéből.

A laktanyák 10 és 16 óra között fogadják az érdeklődőket. Fejér megyében az alábbi helyszínekre látogathatnak el:

Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok:

Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.)

Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (2400 Dunaújváros, Tűzoltó út 1.)

Pusztaszabolcsi Katasztrófavédelmi Őrs (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 63/2.)

Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (7000 Sárbogárd, Tury Miklós u. 12.)

Önkormányzati tűzoltóságok, önkéntes tűzoltó egyesületek: